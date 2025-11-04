HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más     
Sociedad

¿Dónde se publicará la lista de seleccionados para el examen nacional de la Beca 18 – 2026 de Pronabec?

El Pronabec publicará este martes 4 de noviembre la lista oficial de postulantes aptos para rendir el examen nacional de la Beca 18 - 2026. Conoce dónde consultarla y cómo se desarrollará esta etapa clave del proceso.

El examen de la Beca 18 - 2026 no restará puntos por respuestas incorrectas. Foto: composiciónLR/Andina/Pronabec
El examen de la Beca 18 - 2026 no restará puntos por respuestas incorrectas. Foto: composiciónLR/Andina/Pronabec

Miles de jóvenes en todo el país esperan con expectativa la publicación oficial de la lista de seleccionados que podrán rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) correspondiente a la Beca 18 - 2026, el programa emblemático del Estado peruano que ofrece 20.000 becas integrales para estudios superiores. Este beneficio, gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), busca garantizar el acceso a la educación superior a estudiantes con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos.

La lista con los nombres de los postulantes aptos será clave para continuar en competencia por una beca que cubre matrícula, pensiones, alimentación, movilidad, alojamiento y materiales. Solo quienes superaron la etapa de verificación documental podrán acceder a esta fase crucial del concurso.

TE RECOMENDAMOS

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Beca 18: inscripciones, fecha de examen, lista de preseleccionados y cronograma completo, según Pronabec

lr.pe

Beca 18, Pronabec: ¿dónde se publicará la lista de postulantes al examen nacional 2026?

El Pronabec informó que la lista de seleccionados para rendir el examen nacional de la Beca 18 - 2026 será publicada de manera oficial el martes 4 de noviembre en su portal institucional: www.pronabec.gob.pe/beca-18.

Esta plataforma será el único medio oficial para consultar si un postulante fue calificado como "apto" tras la revisión de requisitos y documentos presentados durante la inscripción. La información estará organizada por cada una de las diez modalidades de postulación, entre las que se encuentran:

  • Beca Ordinaria
  • Beca Huallaga
  • Beca Vraem
  • Beca Repared
  • Beca FF. AA.
  • Beca CNA y PA
  • Beca Albergue
  • Beca Protección
  • Beca EIB
  • Beca Discapacidad

Además, cada postulante recibirá una notificación personalizada a través de dos canales: su casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) y el correo electrónico registrado durante la inscripción.

¿Cuándo se publica la lista de aptos para el examen nacional de Beca 18 - 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial del Pronabec, los resultados de la verificación de requisitos estarán disponibles desde el martes 4 de noviembre. A partir de esa fecha, los postulantes podrán revisar si fueron declarados aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP).

Quienes aparezcan en la lista deberán prepararse para rendir la evaluación el domingo 16 de noviembre, fecha confirmada por el organismo del Ministerio de Educación. Este examen se aplicará simultáneamente en todas las regiones del país, bajo estrictas medidas de seguridad y transparencia.

Los postulantes recibirán también un mensaje con información detallada sobre el local asignado, horario de ingreso e indicaciones específicas para el día del examen. El lugar de evaluación se asignará considerando la proximidad al domicilio registrado, así como la disponibilidad de aulas.

¿Cómo se realizará el examen nacional para la Beca 18 - 2026?

El Examen Nacional de Preselección tiene como propósito medir competencias en dos áreas fundamentales: Razonamiento Matemático y Comprensión Lectora. El mismo incluirá un total de 60 preguntas de opción múltiple, cada una con un valor de 2 puntos. No habrá penalidad por respuestas incorrectas, lo que permitirá a los postulantes resolver con mayor confianza. Los principales detalles de la prueba son:

  • Duración total: 2 horas
  • Formato: presencial, simultáneo a nivel nacional
  • Materiales: se entregará una Ficha de Respuestas oficial, que será el único documento válido para el procesamiento de resultados
  • Conservación del cuadernillo: los postulantes podrán llevarse su cuadernillo de preguntas al finalizar

Además del puntaje obtenido en la evaluación, el proceso de selección también considerará criterios priorizables, tales como:

  • Condición de pobreza o pobreza extrema (según el Sisfoh)
  • Residencia en zonas rurales o amazónicas
  • Pertenencia a comunidades indígenas o población vulnerable
  • Situación de orfandad o tutela estatal
Notas relacionadas
Pronabec publicará la lista oficial de postulantes al examen nacional para acceder a la Beca 18 – Convocatoria 2026

Pronabec publicará la lista oficial de postulantes al examen nacional para acceder a la Beca 18 – Convocatoria 2026

LEER MÁS
Beca Tec 2025 publica lista de resultados: conoce a los 300 ganadores que estudiarán gratis una carrera técnica

Beca Tec 2025 publica lista de resultados: conoce a los 300 ganadores que estudiarán gratis una carrera técnica

LEER MÁS
Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: bloquean vías y buses realizan caravana hacia el Congreso

Paro de transportistas del 4 de noviembre EN VIVO: bloquean vías y buses realizan caravana hacia el Congreso

LEER MÁS
Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

LEER MÁS
¿Qué hacen hoy los hampones con los celulares robados?

¿Qué hacen hoy los hampones con los celulares robados?

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

LEER MÁS
Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

Sociedad

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Así se vivió el paro de transportistas en el Callao durante el 3 de noviembre: medida fue acatada parcialmente

Dos policías heridos tras persecución y captura de miembros de banda roba casas Los Fierreros del Agustino en Santa Anita

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025