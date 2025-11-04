¿Dónde se publicará la lista de seleccionados para el examen nacional de la Beca 18 – 2026 de Pronabec?

El examen de la Beca 18 - 2026 no restará puntos por respuestas incorrectas. Foto: composiciónLR/Andina/Pronabec

Miles de jóvenes en todo el país esperan con expectativa la publicación oficial de la lista de seleccionados que podrán rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) correspondiente a la Beca 18 - 2026, el programa emblemático del Estado peruano que ofrece 20.000 becas integrales para estudios superiores. Este beneficio, gestionado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), busca garantizar el acceso a la educación superior a estudiantes con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos.

La lista con los nombres de los postulantes aptos será clave para continuar en competencia por una beca que cubre matrícula, pensiones, alimentación, movilidad, alojamiento y materiales. Solo quienes superaron la etapa de verificación documental podrán acceder a esta fase crucial del concurso.

Beca 18, Pronabec: ¿dónde se publicará la lista de postulantes al examen nacional 2026?

El Pronabec informó que la lista de seleccionados para rendir el examen nacional de la Beca 18 - 2026 será publicada de manera oficial el martes 4 de noviembre en su portal institucional: www.pronabec.gob.pe/beca-18.

Esta plataforma será el único medio oficial para consultar si un postulante fue calificado como "apto" tras la revisión de requisitos y documentos presentados durante la inscripción. La información estará organizada por cada una de las diez modalidades de postulación, entre las que se encuentran:

Beca Ordinaria

Beca Huallaga

Beca Vraem

Beca Repared

Beca FF. AA.

Beca CNA y PA

Beca Albergue

Beca Protección

Beca EIB

Beca Discapacidad

Además, cada postulante recibirá una notificación personalizada a través de dos canales: su casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) y el correo electrónico registrado durante la inscripción.

¿Cuándo se publica la lista de aptos para el examen nacional de Beca 18 - 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial del Pronabec, los resultados de la verificación de requisitos estarán disponibles desde el martes 4 de noviembre. A partir de esa fecha, los postulantes podrán revisar si fueron declarados aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP).

Quienes aparezcan en la lista deberán prepararse para rendir la evaluación el domingo 16 de noviembre, fecha confirmada por el organismo del Ministerio de Educación. Este examen se aplicará simultáneamente en todas las regiones del país, bajo estrictas medidas de seguridad y transparencia.

Los postulantes recibirán también un mensaje con información detallada sobre el local asignado, horario de ingreso e indicaciones específicas para el día del examen. El lugar de evaluación se asignará considerando la proximidad al domicilio registrado, así como la disponibilidad de aulas.

¿Cómo se realizará el examen nacional para la Beca 18 - 2026?

El Examen Nacional de Preselección tiene como propósito medir competencias en dos áreas fundamentales: Razonamiento Matemático y Comprensión Lectora. El mismo incluirá un total de 60 preguntas de opción múltiple, cada una con un valor de 2 puntos. No habrá penalidad por respuestas incorrectas, lo que permitirá a los postulantes resolver con mayor confianza. Los principales detalles de la prueba son:

Duración total: 2 horas

2 horas Formato: presencial, simultáneo a nivel nacional

presencial, simultáneo a nivel nacional Materiales: se entregará una Ficha de Respuestas oficial , que será el único documento válido para el procesamiento de resultados

se entregará una , que será el único documento válido para el procesamiento de resultados Conservación del cuadernillo: los postulantes podrán llevarse su cuadernillo de preguntas al finalizar

Además del puntaje obtenido en la evaluación, el proceso de selección también considerará criterios priorizables, tales como: