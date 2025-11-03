Pronabec publicará la lista oficial de postulantes al examen nacional para acceder a la Beca 18 – Convocatoria 2026
La lista de personas seleccionadas se dará a conocer el martes 4 de noviembre en la página oficial de Pronabec y será enviada a cada persona inscrita, en caso haya sido seleccionada, a través de su correo electrónico y su casilla electrónica del Sibec.
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación publicará la lista de postulantes que calificaron y están aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) de la Beca 18 – Convocatoria 2026. Cabe recordar que el examen se realizará el próximo domingo 16 de noviembre a nivel nacional.
¿Cómo puedo saber si estoy seleccionado para postular al examen nacional de la Beca 18 - 2026?
A través de la página oficial de Pronabec, este martes 4 de noviembre se publicarán los nombres de los postulantes calificados como aptos, es decir, aquellos que presentaron la documentación requerida y cumplieron con todos los requisitos establecidos durante el proceso.
La lista correspondiente se establece para cada una de las diez modalidades de inscripción; por ello, el resultado también será comunicado a cada persona inscrita a través de su casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas (Sibec) y a su correo electrónico o al de su representante.
¿Cómo se realizará el Examen Nacional de Preselección para la Beca 18 - 2026?
El Examen Nacional de Preselección (ENP) tiene como objetivo evaluar los conocimientos y competencias de los postulantes en las áreas de Matemática y Comprensión Lectora, mediante un total de 60 preguntas. Por ello, se recomienda revisar el temario disponible en el siguiente enlace, a fin de prepararse adecuadamente en los temas más relevantes de ambos cursos. Cada pregunta tiene un valor de dos puntos si se llega a acertar. En contraste, no se asignará puntos en contra por respuestas erradas.
La duración del examen será de dos horas y es importante saber las condiciones que prioricen los criterios necesarios para determinar el puntaje final para saber la lista de preseleccionados. De esta manera, el proceso para la Beca 18 - 2026 tiene como finalidad alcanzar una de las 20.000 becas integrales que permitirá estudiar una carrera profesional con los gastos cubiertos.
