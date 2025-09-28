HOYSuscripcion LR Focus

Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Sociedad

Beca 18 2026: inscripciones en octubre, fecha de examen nacional y cronograma completo, según Pronabec

Las diferentes etapas en el concurso de Beca 18 del Pronabec se extenderán desde octubre hasta diciembre de 2025. Estas becas son dirigidas a ciudadanos peruanos con buen rendimiento académico y en situación de pobreza.

Beca 18 es un concuerso organizado por el Pronabec de Minedu.
Beca 18 es un concuerso organizado por el Pronabec de Minedu. | Andina | Composición de Jazmin Ceras/La República

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) ha iniciado el concurso Beca 18 para el próximo año 2026. Las inscripciones, dirigidas a miles de peruanos con excelente rendimiento académico y en situación de pobreza, se abrieron este 8 de septiembre y se extenderán hasta el próximo domingo 5 de octubre hasta las 23.59 horas.

La convocatoria de Beca 18 para el 2026 cuenta con 10 modalidades y es accesible para miles de adolescentes, jóvenes y adultos que deseen estudiar una carrera profesional en universidades, institutos públicos o privados con todos los gastos cubiertos. Sin embargo, deben cumplir una serie de requisitos establecidos por el Pronabec del Ministerio de Educación (Minedu).

Pronabec: cronograma de Beca 18, convocatoria 2026

Inscripciones

El Pronabec establece que las solicitudes para inscribirse al concurso Beca 18 están disponibles desde el 8 de septiembre del 2025 hasta el 5 de octubre del mismo año. Sin embargo, a fin de agilizar y orientar mejor a los postulantes, se está desarrollando la Bkaton Beca 18 en los distritos de San Luis, Independencia, Ventanilla, Santa Anita, Villa El Salvador, La Victoria y Callao.

En Villa El Salvador, este evento tendrá lugar el lunes 29 de septiembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Palacio de la Juventud (cruce de la av. central y av. Bolívar). En tanto, para el martes 30 de septiembre, la jornada tendrá lugar en La Victoria, en el colegio César Vallejo. De 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Mientras que en Callao, se llevará a cabo en la Casa de la Juventud y Cultura (av. Argentina 2510) de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Es importante recordar que la inscripción es virtual y gratuita y puede realizarse también redirigiéndose a este ENLACE.

Publicación de la lista de aptos

Como parte del concurso, Pronabec hará oficial la lista de postulantes aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) el 4 de noviembre del 2025. La lista será visualizada en la página web oficial de Beca 18.

Aplicación del Examen Nacional de Preselección

La fecha del examen, a nivel nacional, será el 16 de noviembre del presente año y, seguidamente, la lista de preseleccionados se conocerá el 22 de diciembre. Es importante mencionar que, en el ENP se evalúa el rendimiento académico, la clasificación socioeconómica y condiciones priorizables, como pertenencia a grupos víctimas de violencia, comunidades nativas o pueblos afroperuanos, etc.

¿Cuáles son los requisitos para postular a Beca 18?

Para postular a Beca 18 (Pronabec) debes cumplir con varios requisitos esenciales. Entre los que se encuentran:

  • Tener nacionalidad peruana.
  • Tener una edad acorde a la modalidad (por ejemplo, menor de 22 años para modalidades ordinarias; otras modalidades tienen límites distintos o no tienen límite).
  • Haber cursado el último grado o haber culminado la secundaria (educación básica regular, alternativa o especial), con reconocimiento oficial.
  • Para modalidades ordinarias, haber egresado entre los últimos 3 años antes de la convocatoria (con excepciones para personas con discapacidad).
  • Acreditar buen rendimiento académico en los dos últimos grados de secundaria, según la modalidad (por ejemplo, estar en el tercio superior o “medio superior”).
  • Acreditar una condición de vulnerabilidad o situación especial, conforme a lo que exige cada modalidad de la beca.
  • Completar las declaraciones juradas y formatos que se generan en el módulo de inscripción de la convocatoria.

Estos son los requisitos más relevantes, pero hay otros específicos según la modalidad de la beca (por ejemplo, modalidad Fuerzas Armadas, comunidades nativas, condición de discapacidad, etc.). Para más detalle puedes hacer click AQUÍ.

