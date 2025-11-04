HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Pronabec: revisa la fecha oficial del examen nacional de Beca 18 tras la publicación de lista de aptos

Los resultados estarán disponibles en la web del Pronabec y a través del Sistema Integrado de Becas, donde los postulantes podrán verificar su estado y descargar constancias.

Pronabec publica lista de jóvenes aptos para rendir examen. Foto: Pronabec
Pronabec publica lista de jóvenes aptos para rendir examen. Foto: Pronabec | Pronabec

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación informó que este martes 4 de noviembre se publicará la lista oficial de postulantes aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18, convocatoria 2026. La relación de participantes estará disponible en la página web institucional y a través del Sistema Integrado de Becas (Sibec), donde cada usuario podrá verificar su estado y descargar la constancia correspondiente.

Pronabec publica resultados oficiales tras proceso de postulación

Con la publicación de esta lista, Pronabec marca una nueva etapa en el proceso de selección que permitirá a miles de jóvenes de escasos recursos competir por una de las becas integrales que cubren estudios superiores en universidades e institutos públicos y privados del país. Los postulantes han pasado por una fase de verificación de requisitos, en la que se evaluaron criterios socioeconómicos, académicos y documentarios.

El examen nacional de preselección se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de manera simultánea en todo el territorio peruano. Según informó la entidad pública, esta prueba busca identificar a los postulantes con mayor rendimiento académico y potencial para continuar una carrera profesional. Los resultados servirán para conformar la lista de preseleccionados, quienes luego podrán participar en la etapa final del concurso.

Detalles del examen

La evaluación constará de 60 preguntas de opción múltiple y tendrá una duración de dos horas. Medirá competencias en razonamiento matemático y comprensión lectora, dos áreas consideradas claves para el desarrollo de los estudios superiores. No se aplicará penalización por respuestas incorrectas, por lo que se recomienda responder todas las preguntas.

Pronabec exhortó a los postulantes a revisar cuidadosamente la lista de aptos, preparar su participación en el examen y mantener actualizada su información personal en el sistema. Asimismo, recordó que todo el proceso es gratuito y que los resultados oficiales solo se difundirán a través de los canales institucionales.

