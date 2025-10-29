Los restos de Jhonny Esqueche fueron trasladado a Chiclayo para que se despida de sus padres. | Composición LR | Silvana Quiñones

Los restos de Jhonny Esqueche fueron trasladado a Chiclayo para que se despida de sus padres. | Composición LR | Silvana Quiñones

La incesante ola de violencia en Lima y Callao sumó una víctima más de extorsión con el asesinato del conductor José Jhonny Esqueche Nigles, de 47 años, en la av. Néstor Gambetta, en el Callao. 'Brujito', como era conocido por sus amigos y familiares, conducía de regreso a casa cuando fue interceptado por sujetos armados a bordo de una moto lineal. Los disparos fueron fulminantes, la vida del conductor amable y divertido se apagó cuando quedó tendido en la unidad con la que trabajó cerca de cinco años.

A causa del asesinato de 'Brujito' decenas de transportistas decidieron bloquear la carretera en donde le arrebataron la vida a su compañero de ruta que no era chofer a tiempo completo. Esqueche Nigles, se desempeñaba como mecánico principalmente, su cuñado contó a este diario que él trabajaba media jornada de noche para apoyar a su familia, porque su hijo mayor iba a culminar la secundaria y él quería celebrarle su promoción.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

"Él no se dedicaba a ser chofer, era mecánico. Solamente que cuando tenía tiempo o tenía poco trabajo se dedicaba a cubrir esta ruta de Ventanilla a Lima. Él tenía muchas metas de salir adelante por sus hijos, porque este año era la fiesta de promoción de su hijo. Estaba emocionado, porque su primer hijo iba a terminar secundaria. Tenía planes", relató.

PUEDES VER: Una peruana sin nombre sobrevive en la zona más precaria de Comas y pide ser reconocida legalmente por el Estado

José Jerí se comunicó con familiares

El presidente de la República, José Jerí, se comunicó vía telefónica con los familiares de José Esqueche para brindarles apoyo con el traslado del féretro hasta Chiclayo. La ciudad que lo vio nacer, hoy recibe sus restos. El ataúd será trasladado a la casa de los padres de la víctima, quienes lo esperan para darle cristiana sepultura.

"El presidente se contactó con mi cuñada, le dijo que él iba a estar presente en el aeropuerto, en el Grupo 8, para que le dé un recibimiento... Nos está apoyando con el traslado hacia la ciudad de Chiclayo, eso es hasta el momento", manifestó el cuñado de 'Brujito'.

Exigen justicia para 'Brujito'

Familiares, amigos y colegas transportistas exigen justicia para 'Brujito', no quieren que su caso quede impune. "La familia está destrozada... su hermano presenció la muerte de 'Brujito', está afectado con todo esto", comentó el esposo de la hermana de José Esqueche.

"Él era alegre, trabajador, todo el mundo lo conocía en Ventanilla Alta, lo conoce por ser alegre y servicial con las personas. Él no se dedicaba a esto, lastimosamente uno quiere lo mejor para tener mayor sustento. Le hubiese tocado a cualquiera, pero le tocó a mi cuñado".

Los familiares exigen justicia para 'Brujito' quien deja en orfandad a sus tres hijos menores de edad. Piden al Gobierno que los ayude, ya que él era el único sustento de su casa. Los restos de Esqueche llegaron la tarde del 29 de octubre a la ciudad de Ethen, en Chiclayo. Fue recibido con banda y pétalos para despedirse de sus padres, vecinos y amigos de la infancia hasta la eternidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.