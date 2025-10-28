HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

'Brujito', el chofer asesinado que levantó al Callao en un nuevo paro de transporte en pleno estado de emergencia

En respuesta al crimen, transportistas bloquearon la vía exigiendo justicia y mayor seguridad, mientras se planea un paro general para el mes de noviembre. La víctima deja en la orfandad a tres niños.

Chofer es asesinado en el Callao durante estado de emergencia. Foto: difusión
La noche del lunes 27 de octubre, el Callao volvió a ser escenario de violencia. José Johnny Esqueche Ningles, conocido entre sus compañeros de ruta como ‘Brujito’, fue asesinado a balazos mientras realizaba su jornada laboral al volante de un vehículo de la empresa de transporte Liventur. El ataque ocurrió en plena avenida Néstor Gambetta, una de las más transitadas del Callao, donde una moto lineal interceptó su unidad y abrió fuego sin previo aviso. Por ese motivo, sus compañeros y familiares se unieron en una sola voz para exigir justicia.

El crimen, cometido en cuestión de segundos y en pleno estado de emergencia, dejó sin vida a un hombre de 47 años que trabajaba incansablemente para sostener a su familia. Pese a los esfuerzos de quienes acudieron a auxiliarlo, ‘Brujito’ falleció producto de múltiples impactos de bala que comprometieron su cuerpo. La noticia se propagó con rapidez entre los transportistas, quienes no solo perdieron a un colega, sino también a un símbolo de esfuerzo y lucha diaria en un rubro cada vez más golpeado por la inseguridad.

Un padre trabajador que luchaba por su familia

José Johnny Esqueche no solo era un conductor de transporte público; también era un padre responsable y un mecánico que buscaba mejorar las condiciones de vida de sus tres hijos menores. Alternaba sus jornadas de manejo con trabajos en talleres del Callao, donde ofrecía servicios de reparación para obtener ingresos adicionales. Sus compañeros lo describen como un hombre tranquilo, dedicado y siempre dispuesto a trabajar.

El asesinato de ‘Brujito’ ocurrió a pesar del estado de emergencia que rige en el Callao, decretado por el presidente José Jerí como una medida para frenar la ola de extorsiones y crímenes contra los transportistas. Sin embargo, los hechos recientes demuestran que la violencia continúa. Con el caso de José Johnny Esqueche, ya suman al menos tres los conductores asesinados en lo que va del mes, una cifra que pone en duda la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno.

Los gremios de transporte han denunciado que las mafias continúan operando sin control, cobrando “cupos” a choferes y empresarios bajo amenazas de muerte. En ese contexto, el crimen de Esqueche Ningles se relaciona con una banda conocida como "Los Chuquis", quienes también habrían dejado una carta extorsiva con un amenazante mensaje.

Una protesta en nombre de ‘Brujito’

La indignación no tardó en manifestarse. Horas después del asesinato, decenas de transportistas bloquearon la avenida Néstor Gambetta, exigiendo justicia por su compañero y mayor seguridad para todos los conductores. El bloqueo se extendió por cinco horas y dejó a cientos de vehículos varados hasta que la Policía intervino para liberar la vía. Durante el paro se reportaron algunos disturbios y enfrentamientos.

Algunos transportistas anunciaron, además, un paro general para el próximo lunes 3 de noviembre, en homenaje a ‘Brujito’. Afirman que no se trata solo de una protesta, sino de un llamado desesperado al Estado para que escuche sus demandas y ponga fin a la violencia que los acecha. “Queremos trabajar sin miedo. Él no merecía morir así”, expresó uno de sus compañeros frente a las cámaras.

José Johnny Esqueche Ningles deja una familia en el dolor y una comunidad de transportistas que ha decidido no callar más. Su historia es la de un trabajador que, como miles de peruanos, salió una noche a cumplir su jornada sin imaginar que no regresaría a casa. Hoy, el nombre de ‘Brujito’ se ha convertido en un símbolo de reclamo y memoria, una voz que exige justicia desde las calles del Callao.

¿Cuándo habrá un nuevo paro de transportista?

Diversos gremios anunciaron que se están evaluando la paralización del transporte público tras el aumento de la inseguridad ciudadana en el Perú. Una reciente declaración menciona que para el martes 4 de noviembre se hará un llamado a todos los choferes y cobradores víctimas de la extorsión.

