El viernes 24 de octubre, la Policía Nacional del Perú logró identificar con un dron y capturar a alias ‘Pipo’, sindicado como uno de los líderes de la organización criminal ‘Los Michis’ de Ventanilla, quien acumulaba 9 cadenas perpetuas. El detenido, identificado como Paulo César Heredia Elera, caminaba con total libertad por las calles de Lima Norte, donde extorsionaba a negocios y empresarios.

Según las autoridades, el delincuente estaría involucrado en el asesinato de un hombre de Ventanilla, quien fue torturado y grabado antes de ser ejecutado. La banda criminal usaba el video para amenazar y extorsionar a otras víctimas.

Cae alias ‘Pipo’, quien acumulaba 9 cadenas perpetuas

Paulo César Heredia Elera, de 29 años, fue detenido en su casa de Ancón y frente a la presencia de su menor hijo, en medio de un operativo policial contra la criminalidad en el estado de emergencia. Aunque en un primer momento puso resistencia, logró ser reducido por los oficiales y trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en la avenida España, en Breña.

“Son mis papeles de sentencia que me llegan. No hay nada”, señaló el detenido cuando la Policía revisaba sus pertenencias.

Según los agentes del orden, al momento de su captura, el presunto líder de la organización criminal ‘Los Michis’ se encontraba planificando nuevos actos extorsivos contra negocios y empresarios del norte de la capital. Además, detallaron que Heredia Elera era muy cercano al cabecilla y daba las directivas para las extorsiones, secuestros, asesinatos y sicariatos.

“Tenían un sótano donde llevaban a sus víctimas y las torturaban. Encontramos los videos de las torturas. Estos videos fueron desgarradores. Les hacían marcas en el pecho de un michi, por eso es que esta organización se llama 'Los Michis'”, indicó para América TV uno de los oficiales a cargo de la intervención.

¿Cómo se logró la captura de alias ‘Pipo’?

Los agentes de la Policía Nacional lograron dar con el paradero de alias ‘Pipo’, gracias a un seguimiento de la Dirección de inteligencia del Ejército y por las disposiciones del estado de emergencia. “Nos permitió ingresar sin hacer uso de ningún tipo de acto burocrático”, destacó el policía.

Heredia Elera permanecerá en las instalaciones de la Dirincri hasta que se den próximas disposiciones. Ahora dependerá de la Justicia no dejar en libertad a este peligroso criminal. Cabe destacar que a mediados de este año la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste consiguió que el Poder Judicial imponga 61 penas de cadena perpetua contra integrantes de la organización criminal ‘Los Michis’, tras hallarlos culpables de los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, que cometieron entre los años 2015 y 2018 en los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra.

La sentencia incluyó el pago de una suma de un millón 400 mil soles de reparación civil en favor del Estado y una suma similar para los deudos de las víctimas. Asimismo, entre los sentenciados resaltaron cuatro miembros de la Policía Nacional del Perú.