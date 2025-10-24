HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Acumulaba 9 cadenas perpetuas, pero seguía libre: cae alias 'Pipo', cabecilla extorsionador de Lima Norte

Paulo César Heredia Elera, de 29 años, fue detenido en su vivienda en Ancón, gracias al trabajo de inteligencia del Ejército. El delincuente se encuentra vinculado a la tortura y asesinato de un hombre en Ventanilla.

Acumulaba 9 cadenas perpetuas, pero seguía libre: cae alias 'Pipo'
Acumulaba 9 cadenas perpetuas, pero seguía libre: cae alias 'Pipo' | Foto: composición LR/Latina.

El viernes 24 de octubre, la Policía Nacional del Perú logró identificar con un dron y capturar a alias ‘Pipo’, sindicado como uno de los líderes de la organización criminal ‘Los Michis’ de Ventanilla, quien acumulaba 9 cadenas perpetuas. El detenido, identificado como Paulo César Heredia Elera, caminaba con total libertad por las calles de Lima Norte, donde extorsionaba a negocios y empresarios.

Según las autoridades, el delincuente estaría involucrado en el asesinato de un hombre de Ventanilla, quien fue torturado y grabado antes de ser ejecutado. La banda criminal usaba el video para amenazar y extorsionar a otras víctimas.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cabecilla extorsionador de Lima Norte, condenado a dos cadenas perpetuas, es detenido en Lince: los antecedentes de alias 'Bobi'

lr.pe

Cae alias ‘Pipo’, quien acumulaba 9 cadenas perpetuas

Paulo César Heredia Elera, de 29 años, fue detenido en su casa de Ancón y frente a la presencia de su menor hijo, en medio de un operativo policial contra la criminalidad en el estado de emergencia. Aunque en un primer momento puso resistencia, logró ser reducido por los oficiales y trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en la avenida España, en Breña.

“Son mis papeles de sentencia que me llegan. No hay nada”, señaló el detenido cuando la Policía revisaba sus pertenencias.

Según los agentes del orden, al momento de su captura, el presunto líder de la organización criminal ‘Los Michis’ se encontraba planificando nuevos actos extorsivos contra negocios y empresarios del norte de la capital. Además, detallaron que Heredia Elera era muy cercano al cabecilla y daba las directivas para las extorsiones, secuestros, asesinatos y sicariatos.

“Tenían un sótano donde llevaban a sus víctimas y las torturaban. Encontramos los videos de las torturas. Estos videos fueron desgarradores. Les hacían marcas en el pecho de un michi, por eso es que esta organización se llama 'Los Michis'”, indicó para América TV uno de los oficiales a cargo de la intervención.

¿Cómo se logró la captura de alias ‘Pipo’?

Los agentes de la Policía Nacional lograron dar con el paradero de alias ‘Pipo’, gracias a un seguimiento de la Dirección de inteligencia del Ejército y por las disposiciones del estado de emergencia. “Nos permitió ingresar sin hacer uso de ningún tipo de acto burocrático”, destacó el policía.

Heredia Elera permanecerá en las instalaciones de la Dirincri hasta que se den próximas disposiciones. Ahora dependerá de la Justicia no dejar en libertad a este peligroso criminal. Cabe destacar que a mediados de este año la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste consiguió que el Poder Judicial imponga 61 penas de cadena perpetua contra integrantes de la organización criminal ‘Los Michis’, tras hallarlos culpables de los delitos de extorsión, secuestro y sicariato, que cometieron entre los años 2015 y 2018 en los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra.

La sentencia incluyó el pago de una suma de un millón 400 mil soles de reparación civil en favor del Estado y una suma similar para los deudos de las víctimas. Asimismo, entre los sentenciados resaltaron cuatro miembros de la Policía Nacional del Perú.

Notas relacionadas
Ventanilla: colapsa tramo de la av. Néstor Gambetta pocos días después de su inauguración, MTC destinó S/218.000

Ventanilla: colapsa tramo de la av. Néstor Gambetta pocos días después de su inauguración, MTC destinó S/218.000

LEER MÁS
Madre transportista es extorsionada, pero no recibe protección tras denuncia por 'falta de presupuesto' en Ventanilla

Madre transportista es extorsionada, pero no recibe protección tras denuncia por 'falta de presupuesto' en Ventanilla

LEER MÁS
Paro de transportistas en el Callao: bus que trasladaba pasajeros fue atacado a pedradas en la av. Gambetta

Paro de transportistas en el Callao: bus que trasladaba pasajeros fue atacado a pedradas en la av. Gambetta

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feminicidio en el Callao: suboficial de la Marina de Guerra sería autor de asesinato de joven en La Perla

Feminicidio en el Callao: suboficial de la Marina de Guerra sería autor de asesinato de joven en La Perla

LEER MÁS
Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

LEER MÁS
Incendio consume dos viviendas en Villa El Salvador: cinco unidades de bomberos combaten la emergencia

Incendio consume dos viviendas en Villa El Salvador: cinco unidades de bomberos combaten la emergencia

LEER MÁS
Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

LEER MÁS
Policía asesinado en Carabayllo iba a ser papá, según declaración de su pareja: "Hace tres días nos enteramos que estaba gestando"

Policía asesinado en Carabayllo iba a ser papá, según declaración de su pareja: "Hace tres días nos enteramos que estaba gestando"

LEER MÁS
Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Sociedad

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025