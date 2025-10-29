No tiene un nombre oficial, no recuerda cuántos años ha vivido, pero lo que sí sabe es que dejó el campo en Cajamarca y llegó a Lima hace más de 50 años. Algunos la llaman Esperanza, pero ella dice que su nombre es María Díaz porque ese nombre es típico de la región donde nació. Sin una partida de nacimiento ni un Documento Nacional de Identidad (DNI), la mujer sobrevive en la zona más pobre de Collique, Comas.

En una humilde vivienda de madera, rodeada de tendederos, cartones y plástico, vive 'María'. Ella se gana la vida como recicladora, recoge y vende botellas de plástico. Su hijo Manuel, de 31 años, trabaja también para ayudarla, pero sus condiciones no son las mejores. Por ello, sus vecinos la han integrado como beneficiaria de la olla común 'Siempre Unido', pues no puede acceder a ningún otro programa social por no tener identificación.

Piden apoyo para adulta mayor en Collique

'María' lleva dos años viviendo en el asentamiento humano Villa Belén, en un cerro de Collique, pero anteriormente vivía en el kilómetro 22 en el mismo distrito. "Dicen que nací el dos de mayo, pero no me acuerdo mucho de mis años", cuenta para La República. Por su voz, los pliegues de piel en su rostro y las canas en sus cabellos, la mujer ya luce como una adulta mayor. Solo recuerda que fue traída de Cajamarca desde pequeña.

Hijo de 'María' pide apoyo a las autoridades para registrar a su madre. Foto: cortesía

No tiene memorias de su etapa escolar, pero lo que sí puede relatar es que día a día se gana la vida vendiendo botellas. Ha buscado ayuda en las autoridades municipales y gubernamentales, pero al no tener ni una partida de nacimiento ha sido imposible pertenecer a algún programa social para personas en situación de pobreza como la suya. Cuenta que sí tiene familia, sus hermanos, que viven en Cajamarca: "Ya no los (he vuelto a ver), está lejos".

Manuel, el hijo de 'María', pide a las autoridades que puedan apoyar a su madre con el trámite de su DNI, pues su economía no les alcanza para iniciar un trámite o gestionar documentos que sirvan como requisito. "Quisiera pedir que apoyen a mi mamá, aunque sea para afiliarla a Pensión 65. Yo tengo que trabajar en lo que sea para vivir. Si es que el comedor cocina, ella come, pero si no, no hay comida para nadie", expresa.

