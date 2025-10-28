Tras el paro de transportistas este martes 28 de octubre, la Autoridad Nacional del Transporte Urbano (ATU) mencionó que se aplicara el desvío en el servicio AeroDirecto en Ventanilla debido a un bloqueo en la avenida Néstor Gambetta. Esto con el fin de evitar algún tipo de percance durante el viaje.

"Las unidades parten desde su paradero inicial, suben por la Panamericana Norte, y continúan su recorrido por las avenidas Naranjal, Canta Callao, Tomás Valle hasta el paradero Aduanas con destino al aeropuerto", mencionaron en su página oficial.