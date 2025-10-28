HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Sigue EN VIVO el nuevo paro de transportistas. Pasajeros reportan enfrentamientos y reclamos por mayor seguridad. Conductores exigen la intervención del presidente José Jerí.

Reportan paro de transportistas tras asesinato de conductor en el Callao. Foto: composición LR
Reportan paro de transportistas tras asesinato de conductor en el Callao. Foto: composición LR | composición LR

El gremio de transportistas del Callao se encuentra paralizado este martes 28 de octubre en apoyo al paro convocado, luego de que en pleno estado de emergencia un conductor de la empresa Liventur fue asesinado en horas de la madrugada. Usuarios reportaron bloqueos de vías y enfrentamientos entre diversos transportistas, quienes exigen mayor seguridad y la presencia de las autoridades.

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo

08:33
28/10/2025

Continúan enfrentamientos durante paro de transportistas

Continúa protesta en avenida Néstor Gambetta en Ventanilla, Callao: Transportistas bajan a pasajeros de combis que no acatan medida de lucha tras asesinato a chofer. Esto ha generado algunos enfrentamientos y problemas en la ruta. 

 

08:16
28/10/2025

Pasajeros bajan de los buses para continuar con su viaje

Debido a la congestión de vehículos en la avenida Néstor Gambeta, en el Callao, tras el paro de transportistas, diversos pasajeros han optado por bajarse de los buses y seguir caminando hacia sus destinos. Varios trabajadores y escolares se han visto afectados. 

08:07
28/10/2025

Buses de AeroDirecto se desvían tras paro de transportistas

Tras el paro de transportistas este martes 28 de octubre, la Autoridad Nacional del Transporte Urbano (ATU) mencionó que se aplicara el desvío en el servicio AeroDirecto en Ventanilla debido a un bloqueo en la avenida Néstor Gambetta. Esto con el fin de evitar algún tipo de percance durante el viaje. 

"Las unidades parten desde su paradero inicial, suben por la Panamericana Norte, y continúan su recorrido por las avenidas Naranjal, Canta Callao, Tomás Valle hasta el paradero Aduanas con destino al aeropuerto", mencionaron en su página oficial. 

07:56
28/10/2025

Siguen asesinando transportistas pese a estado de emergencia

Pese al estado de emergencia convocado por el presidente José Jerí, se siguen suscitando más ataques extorsivos a los transportistas. Una de las bandas detrás de estos ataques sería "Los Chuqis", quienes habrían dejado una carta amenazante a una de las empresas. 

07:44
28/10/2025

Pasajeros reportan falta de buses

Debido al bloqueo en la avenida Néstor Gambeta, diversos transeúntes aseguran que hay poca cantidad de vehículos del transporte público. Esto ha provocado que en los paraderos se reporte gran afluencia de personas en horas de la mañana. 

07:28
28/10/2025

Transportistas bloquean la avenida Néstor Gambeta

Tras el asesinato de un conductor en el Callao, la madrugada del martes 28 de octubre, diversos transportistas bloquearon la avenida Néstor Gambeta en señal de protesta contra la ineficacia del gobierno ante el aumento de la ola criminal. Ellos exigen la presencia del presidente José Jerí para iniciar una mesa de diálogo y dar soluciones concretar al problema. 

Las víctimas aseguran que son cuatro bandas las que les están extorsionando. Tras estos bloqueos en la avenida Néstor Gambetta, unidades de la PNP han llegado al lugar para resguardar la seguridad de las personas. Además, diversos transeúntes aseguran que hay pocos vehículos de transporte público.

