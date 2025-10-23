HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Madre transportista es extorsionada, pero no recibe protección tras denuncia por 'falta de presupuesto' en Ventanilla

Durante la misma noche que el presidente José Jerí recorrió las calles de Ventanilla junto al alcalde y a la Policía, una mujer transportista era amenazada por extorsionadores en el mencionado distrito.

Transportistas son extorsionados a pesar de estado de emergencia en Lima y Callao.
Transportistas son extorsionados a pesar de estado de emergencia en Lima y Callao. | GEC

La noche del 22 de octubre, una madre de familia dedicada al sector transporte fue amenazada por sujetos en su lugar de trabajo en Pachacutec. La víctima, cuya identidad no será revelada, denunció que el presunto extorsionador la llamó para exigirle "arreglar los pagos" si no su vida correría peligro.

A pesar de la intimidación de los criminales, la mujer se acercó a la Depincri de Ventanilla para solicitar protección; sin embargo, el fiscal de turno le indicó que no podían facilitarle el requerimiento porque no contaban con presupuesto. Este suceso se da en medio de un estado de emergencia y la reciente visita del presidente José Jerí a Ventanilla, para verificar el estado de las comisarías de la Policía Nacional del Perú.

Otros transportistas también son extorsionados

Tras la denuncia de la mujer, otros compañeros transportistas denunciaron que entre el día 22 y 23 de octubre vienen siendo intervenidos por motorizados, quiénes le preguntan a qué empresa de transporte pertenecen o cuáles son sus paraderos.

"Compañeros, buenas noches. Acá en Parasol tengan cuidado, una moto lineal me ha parado y me pregunto si estaba trabajando en la línea de la Parroquia, le dije que no", expresó con miedo un transportista que cubre la ruta Pachacutec - Ventanilla.

La víctima comentó que los sujetos pegaron un sticker en la parte trasera de su vehículo y luego se dirigió a su domicilio por precaución. En su audio alertó a sus colegas para que tengan cuidado durante su recorrido. Asimismo, el representante de la asociación sostuvo que dispusieron que todos los conductores paralicen sus labores y se retiren a sus casas para prevenir cualquier incidente.

Solicitan apoyo de la Policía en Ventanilla

Las recientes amenazas de presuntos extorsionadores a transportistas de colectivos en Ventanilla genera miedo a trabajadores, ya que el estado de emergencia dictado por el Gobierno de José Jerí no estaría dando resultados.

Víctimas exigen mayor presencia de la Policía en la zona y que se investigue el caso que ya se encuentra a manos de la Fiscalía del distrito. Asimismo, solicitan al alcalde mayor operatividad en las cámaras de seguridad, ya que la última vez que se acercaron a amenazar a la mujer transportista las imágenes no registraron el movimiento de los delincuentes.

