Transportistas son extorsionados a pesar de estado de emergencia en Lima y Callao. | GEC

Transportistas son extorsionados a pesar de estado de emergencia en Lima y Callao. | GEC

La noche del 22 de octubre, una madre de familia dedicada al sector transporte fue amenazada por sujetos en su lugar de trabajo en Pachacutec. La víctima, cuya identidad no será revelada, denunció que el presunto extorsionador la llamó para exigirle "arreglar los pagos" si no su vida correría peligro.

A pesar de la intimidación de los criminales, la mujer se acercó a la Depincri de Ventanilla para solicitar protección; sin embargo, el fiscal de turno le indicó que no podían facilitarle el requerimiento porque no contaban con presupuesto. Este suceso se da en medio de un estado de emergencia y la reciente visita del presidente José Jerí a Ventanilla, para verificar el estado de las comisarías de la Policía Nacional del Perú.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Otros transportistas también son extorsionados

Tras la denuncia de la mujer, otros compañeros transportistas denunciaron que entre el día 22 y 23 de octubre vienen siendo intervenidos por motorizados, quiénes le preguntan a qué empresa de transporte pertenecen o cuáles son sus paraderos.

"Compañeros, buenas noches. Acá en Parasol tengan cuidado, una moto lineal me ha parado y me pregunto si estaba trabajando en la línea de la Parroquia, le dije que no", expresó con miedo un transportista que cubre la ruta Pachacutec - Ventanilla.

La víctima comentó que los sujetos pegaron un sticker en la parte trasera de su vehículo y luego se dirigió a su domicilio por precaución. En su audio alertó a sus colegas para que tengan cuidado durante su recorrido. Asimismo, el representante de la asociación sostuvo que dispusieron que todos los conductores paralicen sus labores y se retiren a sus casas para prevenir cualquier incidente.

PUEDES VER: Presuntos barristas de Universitario y Sporting Cristal se enfrentan con pirotécnicos cerca del Estadio Nacional

Solicitan apoyo de la Policía en Ventanilla

Las recientes amenazas de presuntos extorsionadores a transportistas de colectivos en Ventanilla genera miedo a trabajadores, ya que el estado de emergencia dictado por el Gobierno de José Jerí no estaría dando resultados.

Víctimas exigen mayor presencia de la Policía en la zona y que se investigue el caso que ya se encuentra a manos de la Fiscalía del distrito. Asimismo, solicitan al alcalde mayor operatividad en las cámaras de seguridad, ya que la última vez que se acercaron a amenazar a la mujer transportista las imágenes no registraron el movimiento de los delincuentes.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.