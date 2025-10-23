El pasado 3 de octubre, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) anunció la apertura de la vía provisional del km 3.5 de la av. Néstor Gambetta, en Ventanilla. La reparación proveía descongestionar el tramo de sur a norte para vehículos livianos menores a tres toneladas. Sin embargo, dos semanas después de la inauguración, el trecho colapsó.

A raíz del derrumbe del carril auxiliar, transportistas evidenciaron su molestia porque el tramo que lleva más de 7 años cerrado por excavaciones imprudentes en la base del terreno durante el 2017. A pesar del extenso tiempo, la carretera a cargo de Provías Nacional y el MTC, no han dado una solución definitiva al problema.

Accidentes y congestión vehicular

El km 3.5 y 4 de la av. Néstor Gambetta no solo conecta a los distritos de Ventanilla con Puente Piedra, si no facilita la conectividad de transportistas de carga pesada provenientes del Puerto de Chancay al Puerto del Callao o viceversa. La vía, que contaba con cuatro carriles, ahora, solo funciona con uno y a doble sentido.

Esta modificación ha generado diversos accidentes en la localidad, ya que colinda con zonas urbanas. Por ello, los ciudadanos la denominaron como "La bajada de la muerte". Cabe mencionar, que el deslizamiento de tierra de la vía provisional ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando la afluencia de vehículos era mayor a la normal. "Esto ha podido ocasionar un accidente", comentó un conductor de una camioneta.

Ante ello, la Municipalidad de Ventanilla precisó a este medio que según especialistas a cargo de Provías Nacional señalaron que la carretera "estaba apta para la circulación de vehículos menores a tres toneladas". Asimismo, señalaron que el desvío de las unidades lo tiene que ver las autoridades competentes con apoyo de la Policía de Tránsito.

MTC destinó S/ 218.000 para la reparación de la av. Néstor Gambetta

La intervención de la reparación del km 3.4 de la av. Gambetta incluye trabajos de relleno y compactación, así como la reposición de la capa asfáltica, instalaciones de señales de seguridad vial, control de tránsito y rehabilitación de semáforos. También se colocarán barreras de concreto, techones reflectivos y postes delineadores.

Para esta obra de emergencia vial, el MTC destinó S/ 218.00, pero el presupuesto se complementará aún con la elaboración de un expediente técnico. Según el comunicado de la Municipalidad de Ventanilla, la vía provisional iba a apoyar a la descongestión de la carretera hasta que se realice la renovación total según el cronograma, estas acciones debería iniciarse en las primeras semanas de diciembre.

