Sociedad

Alcalde de Los Olivos propone toque de queda en tres zonas críticas del distrito debido a altos índices de inseguridad

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, sugirió que esta medida se aplique de medianoche a seis de la mañana, argumentando que es necesaria para mejorar el control territorial sin afectar la economía local.




El alcalde de Los Olivos, Luis Felipe Castillo, planteó implementar un toque de queda focalizado en tres zonas específicas del distrito como parte de una estrategia para enfrentar la delincuencia. Según explicó, se trata de áreas con altos índices de inseguridad, donde se registran casos como extorsiones, sicariato y robos.

"Yo he hablado de un estado de emergencia focalizado con un toque de queda. Necesitamos, por lo menos, restringir un poco más el control con un toque de queda desde la medianoche hasta las seis de la mañana", declaró en diálogo con La República.





Cabe recordar que la posibilidad de declarar un estado de emergencia volvió a ser mencionada luego de que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informara que el Consejo de Ministros se mantiene en sesión permanente para evaluar nuevas medidas, incluido un posible toque de queda. "Eso lo veremos. Estamos en sesión permanente y seguimos evaluando todo este proceso del estado de emergencia", sostuvo a los medios tras su participación en el evento por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional.

Los Olivos: alcalde plantea toque de queda en áreas críticas

El burgomaestre precisó que no considera necesario un toque de queda en todo Lima Metropolitana y el Callao, como se ha propuesto desde diversos sectores de la sociedad. "En general, el toque de queda no debería ser en estado de emergencia porque afecta las economías", afirmó.

Asimismo, explicó que dentro de su jurisdicción se han identificado diferentes puntos donde podría implementarse un toque de queda, como La Confraternidad en Chillón. "No en todo el distrito, pero sí hay tres zonas bien establecidas donde hay mucha delincuencia y necesitamos ajustar un poco más. Con un toque de queda de seis horas, especialmente en la noche, podemos mejorar el control territorial", señaló.

Como se recuerda, antes de la declaratoria de emergencia, el alcalde de Los Olivos presentó formalmente esta propuesta durante la reunión con los 35 alcaldes distritales de Lima y el presidente de la República, José Jerí, donde se acordaron medidas urgentes frente a la ola de criminalidad. En ese contexto, Castillo también respaldó la prohibición de que dos personas circulen en la misma motocicleta, explicando que en su distrito se concentra el 50 % de los delitos cometidos con moto lineal.





Rímac descarta toque de queda y propone módulos de vigilancia 24 horas

Por su parte, el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, manifestó su rechazo a la posibilidad de imponer un toque de queda como medida para combatir la delincuencia en Lima Metropolitana. "No comparto. Creo que no lo necesitamos. Hay que tomar en cuenta los elementos disuasivos", expresó durante la inauguración del Módulo Itinerante, llamado Campamento de Guerra, frente a la plaza de Acho. El objetivo principal de este módulo es la vigilancia y la alerta ante posibles emergencias.

En esa misma línea, De la Rosa anunció que espera instalar cinco módulos en Caqueta, jirón Trujillo y Flor de Amancaes, que funcionarán las 24 horas del día, y pidió que esta medida se replique a nivel metropolitano para mejorar la vigilancia, el monitoreo y la respuesta rápida. "Vamos a hacer las coordinaciones para que haya presencia militar, esperamos que el estado de emergencia se amplíe, yo creo que 30 días es un estado preventivo. De hecho, vamos a pasar Navidad", sostuvo.

