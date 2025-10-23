Este 22 de octubre, un obrero fue asesinado mientras se desarrollaban trabajos municipales de mejoramiento urbano en la avenida Flor de Amancaes, en el distrito del Rimac. Según testigos, se encontraba sentado tomando una gaseosa cuando fue acribillado por un sujeto, quien bajó de una motocicleta y le habría propinado al menos cinco impactos de bala.

Este crimen se registra en pleno estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí en Lima y Callao, medida que busca reducir los índices delictivos y reforzar la presencia de las fuerzas del orden en las calles.

Asesinan a obrero de al menos cinco balazos

Según se pudo conocer, luego de concretado el crimen, la víctima fue auxiiada por vecinos de la zona y el resto de trabajadores, quienes, a bordo de una camioneta de la comisaria de Flor de Amancaes, lo trasladaron hacia un hospital de la zona, al que llegó sin signos vitales. De acuero a los ciduadanos recientes del distrito, este no sería el primer ataque a un obrero en estas circuntancias. Los pasados 24 de septiembre y 2 de octubre se registraron dos hechos más de este tipo.

Alcalde del Rimac niega que se trate de un trabajador del municipio

El alcalde del Rímac, en conversación con La República, indicó que la persona asesinada no pertenecía al personal municipal que ejecuta los trabajos en la zona, si no que era uno de dos hombres que vestían indumentaria similar a la del equipo de construcción. Esto es ahora materia de investigación para las autoridades. “El señor que ha sido atacado no era trabajador de la obra; es parte de la investigación determinar qué hacían dos personas vestidas como trabajadores de la obra. Vienen de Surco”, precisó el burgomaestre.

Asimismo, expresó su preocupación por la falta de apoyo militar durante el suceso, a pesar de las medidas de emergencia en curso. “He sido muy puntual en pedir también que por lo menos se asigne un número de miembros de las Fuerzas Armadas por distrito (...) las emergencias anteriores no ayudaban porque no había un entendimiento entre las fuerzas del orden”, señaló. El edil informó que ha solicitado presencia permanente de efectivos en puntos críticos del distrito. “Ayer no había efectivos militares; entiendo que hoy ya debería haber Fuerzas Armadas en las calles (...) he pedido estratégicamente en la zona de Acho y Caquetá”, agregó.

Ya van 5 asesinatos desde que comenzó el estado de emergencia

Hasta ahora, se han registrado almenos dos muertes por disparos en Carabayllo (uno fue el de un miembro de la PNP de 23 años y a un jardinero municipal de 62 años que fue encontrado muerto en su vivienda sin robo aparente).

De igual manera, en San Juan de Lurigancho (SJL), dos mujeres (una madre y su hija) fueron atacadas con cuchillo en horas de la madrugada cuando regresaban a su vivienda. Fueron interceptadas por dos encapuchados que intentaron arrebatarles sus pertenencias. Al poner resistencia, las atacaron con un cuchillo.

Además de estos crímenes, en el Callao, seis personas quedaron heridas en una balacera antes de que llegue el presidente José Jerí a realizar un operativo policial.

