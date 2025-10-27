Bus sufre accidente e impacta contra cerco del Metropolitano en Comas: usuarios reportan demoras en estaciones
ATU informó que demoras del Metropolitano se debe al accidente de tránsito ocurrido cerca a la estación San Carlos, en Comas.
Una couster de transporte público sufrió un accidente de tránsito tras impactar contra cerco del Metropolitano entre las avenidas Universitaria y San Carlos, en Comas. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que debido a la emergencia se presentan demoras en la llegada de los buses, en ambos sentidos.
Usuarios de la línea señalan que llevan esperando más de 20 minutos en las estaciones de Lima Norte y Centro. Además, reportan largas colas en los exteriores.
