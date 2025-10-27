Largas colas en el Metropolitano por accidente de tránsito

Largas colas en el Metropolitano por accidente de tránsito

Una couster de transporte público sufrió un accidente de tránsito tras impactar contra cerco del Metropolitano entre las avenidas Universitaria y San Carlos, en Comas. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que debido a la emergencia se presentan demoras en la llegada de los buses, en ambos sentidos.

Usuarios de la línea señalan que llevan esperando más de 20 minutos en las estaciones de Lima Norte y Centro. Además, reportan largas colas en los exteriores.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Canal de ayuda