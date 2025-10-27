HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Bus sufre accidente e impacta contra cerco del Metropolitano en Comas: usuarios reportan demoras en estaciones

ATU informó que demoras del Metropolitano se debe al accidente de tránsito ocurrido cerca a la estación San Carlos, en Comas.

Largas colas en el Metropolitano por accidente de tránsito
Largas colas en el Metropolitano por accidente de tránsito

Una couster de transporte público sufrió un accidente de tránsito tras impactar contra cerco del Metropolitano entre las avenidas Universitaria y San Carlos, en Comas. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que debido a la emergencia se presentan demoras en la llegada de los buses, en ambos sentidos.

Usuarios de la línea señalan que llevan esperando más de 20 minutos en las estaciones de Lima Norte y Centro. Además, reportan largas colas en los exteriores.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
