Fiscal advierte sobre la presencia del Tren de Aragua en Perú. | Composición LR

La reciente captura de Luis Alberto Cabeza Graterol, alias Toro, uno de los principales líderes del Tren de Aragua, en Colombia, reavivó la alerta en Perú sobre la posible reactivación de esta red criminal. De acuerdo con el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, la organización venezolana podría retomar operaciones en el país.

El operativo internacional denominado Sombra 3, liderado por la Policía Nacional de Colombia, permitió la detención de altos mandos de la estructura delictiva que mantenían conexiones directas con el Perú.

Fiscal advierte sobre presencia del Tren de Aragua en Perú

El fiscal Chávez Cotrina manifestó su preocupación por la posibilidad de que la organización criminal, originaria de Venezuela, retome sus operaciones en Perú debido a la falta de recursos y de estrategias sostenibles. Señaló que “si nosotros no enfrentamos de raíz el tema, el Tren de Aragua puede regresar”, declaró en una entrevista a Domingo al Día.

El representante del Ministerio Público precisó que la organización no ha sido completamente desarticulada y mantiene presencia en diversas regiones del país. Estimó que “en cinco años, mínimamente generaron US$100 millones ilícitos”, ya que “no solo operan en Lima, sino en todo el país”.

Según las investigaciones, esas ganancias provienen principalmente del tráfico ilícito de personas y del narcotráfico. Sin embargo, el fiscal advirtió que su mayor preocupación es la debilidad institucional del Estado peruano. “En el Perú no existen líderes políticos ni los recursos suficientes para detener las operaciones de esta organización internacional”, afirmó al dominical.

¿Cómo operaba el Tren de Aragua en Perú?

Las investigaciones fiscales detallan que el Tren de Aragua consolidó su red en distritos como Lima y San Juan de Lurigancho, donde reclutaba mujeres extranjeras mediante falsas ofertas de empleo.

Las víctimas de trata de personas debían entregar entre 100 y 500 soles semanales para cubrir supuestos gastos de transporte o alojamiento. Si se negaban, recibían mensajes intimidatorios. El fiscal precisó que “los mensajes son de amenaza”, lo que demuestra el control psicológico que ejercía la organización sobre las mujeres.

Además, el grupo delictivo aplicaba diversas modalidades de extorsión contra pequeños negocios en distintos distritos de Lima Metropolitana. En muchos casos, las víctimas eran obligadas a pagar una “cuota” bajo amenaza de represalias. Si no cumplían con el pago, “el monto podía aumentar o podía costarles la vida a los emprendedores”, detalló la autoridad fiscal.

Captura de cabecillas del Tren de Aragua

El operativo Sombra 3, ejecutado en el municipio colombiano de Sabaneta (Antioquía), culminó con la captura de 'Toro' y otros miembros del Tren de Aragua. Durante la intervención, otro líder identificado como Ender Alexis Rojas, alias Ender, murió al lanzarse desde un sexto piso para evitar su detención.

Las autoridades decomisaron armas de fuego, explosivos y dinero en efectivo, además de material audiovisual que confirmaba las actividades delictivas del grupo. Para el fiscal Chávez Cotrina, los resultados de esta operación son significativos, aunque insuficientes para erradicar completamente la amenaza del Tren de Aragua en América Latina.

