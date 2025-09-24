HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Ecuador: presidente Daniel Noboa afirma que el 'Tren de Aragua' financia protesta indígena

El aumento del precio del diésel ha generado movilizaciones en Ecuador. Los manifestantes acusan al presidente Daniel Noboa de criminalizar la protesta con estas declaraciones.

En Ecuador, el precio del galón de diésel aumentó de 1.80 a 2.80 dólares.
En Ecuador, el precio del galón de diésel aumentó de 1.80 a 2.80 dólares. | Foto: AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que la organización criminal venezolana Tren de Aragua financia las protestas indígenas en su contra por el incremento en el precio del diésel, una afirmación que fue rechazada por los pueblos originarios.

Cientos de indígenas desafían un estado de excepción en el país y cierran algunas vías, debido al aumento del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares, al considerar que encarece el costo de vida en sus comunidades agrícolas.

PUEDES VER: ¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

lr.pe

"Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua", indicó Daniel Noboa en X sin presentar pruebas. Lo que sí compartió fueron fotografías de una decena de hombres encarcelados.

Conaie, la mayor organización indígena de Ecuador, señaló que entre los detenidos hay luchadores sociales, campesinos, jóvenes, mujeres y líderes que ejercen su legítimo derecho a la resistencia.

La Conaie además acusó a Daniel Noboa de criminalizar la protesta para debilitar las demandas del pueblo y ocultar la responsabilidad de su gobierno frente a la crisis económica, social y democrática.

La Conaie, que convocó al paro nacional por tiempo indefinido, lideró violentas manifestaciones que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005.

PUEDES VER: Crisis por el diésel en Ecuador: protestas, bloqueos y estado de excepción en 7 provincias clave del país

lr.pe

Imitando a Estados Unidos, Daniel Noboa designó como grupo terrorista al Tren de Aragua, que es una de las organizaciones criminales que recrudecen la violencia narco en el país.

La semana pasada, el presidente ecuatoriano advirtió que los manifestantes que incumplan la ley serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos.

Recientemente, cientos de trabajadores, profesores y estudiantes se sumaron a la protesta con dos marchas en Quito. Durante los recorridos, los manifestantes chocaron con policías que usaron gas lacrimógeno para dispersarlos.

"Que viva la lucha, abajo las medidas antipopulares", corearon alumnos de la estatal Universidad Central, que respaldan el pedido indígena de que Daniel Noboa dé marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel.

Las protestas son progresivas, dijo el titular del gremio de educadores estatales, Andrés Quishpe, quien encabezó una de las marchas en la que una mujer ondeó un cartel con la leyenda "Sube el diésel, sube todo".

PUEDES VER: Ecuador: rechazan propuesta de castración química a violadores planteada por presidente Daniel Noboa

lr.pe

Por su parte, el líder de la principal organización sindical, Edwin Bedoya, manifestó a la prensa que si es necesario llamar a una huelga nacional, lo haremos.

Hasta el momento, las protestas dejan casi 60 detenidos, incluidos dos venezolanos que ingresaron de manera ilegal a Ecuador y sobre los que habría indicios de su pertenencia al Tren de Aragua.

Esta organización está en el centro de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el gobierno de Donald Trump ordenara una poderosa ofensiva militar en el Caribe para enfrentar al narco.

Los pueblos originarios representan casi 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, según el último censo. Líderes indígenas sostienen que de acuerdo a estudios antropológicos suman un 25%.

