Elecciones 2026: JEE declara inscrita la plancha presidencial de Fuerza Popular

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inscrita la plancha presidencial del partido político Fuerza Popular, integrado por Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres Morales, con miras a las Elecciones Generales 2026. La decisión se dio luego de que la organización política pasó el periodo de tachas por 3 días tras haber sido admitido a trámite la fórmula presidencial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El fallo fue publicado este lunes 29 de diciembre en el portal de la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y cuenta con el respaldo del presidente del órgano, Hugo León, Edmundo Calderón, Ana Ruíz y Leyla Medina.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial de Perú Primero

Según detalla la Resolución 08834-2025-JEE-LIC1/JNE, entre el 24 y el 26 de este mes ningún ciudadano presentó una tacha contra la plancha presidencial con la finalidad de frenar la postulación. En ese sentido, siguiendo lo establecido por la Ley Orgánica de Elecciones, se inscribió la lista.

Es importante recordar que esta decisión compete únicamente a la lista presidencial. Los otros grupos de candidatos a las Cámaras de Diputados o Senadores y Parlamento Andino se resolverá en los siguientes días debido a que se declaró inadmisible la lista de postulantes a diputados por haber tenido errores materiales y debieron ser subsanados.