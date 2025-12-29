HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Elecciones 2026: JEE declara inscrita la plancha presidencial de Fuerza Popular

El Jurado Electoral Especial (JEE) decidió que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del partido de Keiko Fujimori sea inscrito tras superar el periodo de tachas.

Keiko Fujimori es acompañada por Miki Torres y Luis Galarreta para elecciones generales 2026. Foto: composición LR
Keiko Fujimori es acompañada por Miki Torres y Luis Galarreta para elecciones generales 2026. Foto: composición LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inscrita la plancha presidencial del partido político Fuerza Popular, integrado por Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Miguel Torres Morales, con miras a las Elecciones Generales 2026. La decisión se dio luego de que la organización política pasó el periodo de tachas por 3 días tras haber sido admitido a trámite la fórmula presidencial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El fallo fue publicado este lunes 29 de diciembre en el portal de la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y cuenta con el respaldo del presidente del órgano, Hugo León, Edmundo Calderón, Ana Ruíz y Leyla Medina.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial de Perú Primero

Según detalla la Resolución 08834-2025-JEE-LIC1/JNE, entre el 24 y el 26 de este mes ningún ciudadano presentó una tacha contra la plancha presidencial con la finalidad de frenar la postulación. En ese sentido, siguiendo lo establecido por la Ley Orgánica de Elecciones, se inscribió la lista.

Es importante recordar que esta decisión compete únicamente a la lista presidencial. Los otros grupos de candidatos a las Cámaras de Diputados o Senadores y Parlamento Andino se resolverá en los siguientes días debido a que se declaró inadmisible la lista de postulantes a diputados por haber tenido errores materiales y debieron ser subsanados.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí oficializa a Vicente Espinoza en la Sunedu pese a rechazo de la Junta Nacional de Rectores

lr.pe
Notas relacionadas
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
Cómo presentar tachas contra candidatos para Elecciones Generales 2026

Cómo presentar tachas contra candidatos para Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

LEER MÁS
Presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial de Perú Primero

Presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial de Perú Primero

LEER MÁS
Mirtha Vásquez: Comisión Permanente debate hoy lunes informe final que recomienda inhabilitarla por 10 años

Mirtha Vásquez: Comisión Permanente debate hoy lunes informe final que recomienda inhabilitarla por 10 años

LEER MÁS
APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

LEER MÁS
Judith Laura al Congreso: ¿Quién es la accesitaria de Carlos Anderson que también busca la Cámara de Diputados con Podemos?

Judith Laura al Congreso: ¿Quién es la accesitaria de Carlos Anderson que también busca la Cámara de Diputados con Podemos?

LEER MÁS
JEE declara inadmisible plancha presidencial de Carlos Espá: ¿cuánto tiempo tiene Sí Creo para subsanar errores?

JEE declara inadmisible plancha presidencial de Carlos Espá: ¿cuánto tiempo tiene Sí Creo para subsanar errores?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025