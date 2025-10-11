HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Tren de Aragua solicita a Gustavo Petro integrarse al acuerdo de paz total en Colombia

La solictud por parte de la organización criminal transnacional plantea colaborar en prevención, formación técnica y apoyo a comunidades vulnerables en Colombia.

Tren de Aragua pide integrarse a la paz total y colaborar con programas sociales. Foto: Composición LR
Tren de Aragua pide integrarse a la paz total y colaborar con programas sociales. Foto: Composición LR

El Tren de Aragua, considerada la organización criminal de mayor expansión global, presentó al Gobierno de Gustavo Petro una solicitud formal para integrarse a la política de paz total en Colombia. La petición fue revelada en exclusiva por Semana y se realizó mediante una carta firmada por Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, cofundador de la banda y actualmente detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, con un proceso de extradición a Chile ya aprobado por la Corte Suprema de Justicia.

El documento, dirigido al presidente Petro, al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, plantea una serie de propuestas que buscan la participación de la organización criminal transnacional en el proceso de paz promovido por el Estado colombiano, en medio de un contexto de debate sobre la política de paz total y la clasificación legal del Tren de Aragua como banda criminal.

¿Cuál es la propuesta del Tren de Aragua al Gobierno de Colombia en relación con la política de paz total?

En la carta, Larry Changa propone que la organización participe en mesas de diálogo institucionales y en el diseño de programas de reinserción sociolaboral y formación técnica para jóvenes en riesgo. Además, ofrece apoyo a campañas de prevención dirigidas a migrantes y comunidades receptoras, coordinadas con autoridades y organizaciones no gubernamentales.

Junto a Changa, otros tres miembros de alto perfil del Tren de Aragua, también detenidos en La Picota y solicitados en extradición, podrían sumarse a estas negociaciones si el gobierno colombiano acepta la propuesta. Se trata de Carlos Francisco Gómez Moreno (alias Bobby), implicado en el secuestro y asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda en Chile; Dayonis Junior Orozco (alias Boti), requerido por el asesinato del teniente de carabineros Emanuel Sánchez; y Luis Alfredo Carrillo (alias Gocho), vinculado también al crimen de Ojeda. La iniciativa busca reducir la violencia y el impacto del crimen sobre comunidades vulnerables, sin ofrecer impunidad.

¿Qué justificaciones presenta Changa en la carta para su propuesta y su disposición a colaborar con el Estado?

Larry Changa argumenta que la solicitud surge por la preocupación por condiciones sociales que generan vulnerabilidad, como la pobreza extrema y la exclusión, y por el deseo de contribuir desde la prevención social y la reinserción personal. Reitera que no busca evadir la justicia ni interferir en procesos judiciales, sino colaborar con el Estado basado en principios de verdad, reparación y no repetición.

El documento también hace referencia a la postura del presidente Petro sobre la clasificación del Tren de Aragua como banda criminal común, y no como organización terrorista, como lo ha señalado la Casa Blanca. En su intervención ante la ONU, el mandatario afirmó: “Mentira que el Tren de Aragua es terrorista; solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela”, una declaración que la organización menciona en su solicitud para justificar su acercamiento.

El abogado penalista Gustavo Moreno, representante de Changa, aseguró que la carta no busca obtener beneficios personales ni impunidad, sino que debe entenderse como una manifestación de voluntad de diálogo, reintegración y sometimiento a la ley bajo un enfoque de justicia restaurativa.

