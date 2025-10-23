HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Extorsionadores amenazan a padres de colegio en SJL con atentar contra sus hijos si no pagan cupo: clases fueron suspendidas

Padres de familia del colegio José Carlos Mariátegui denuncian que la Policía solicitó un "pago" para patrullar los alrededores de la institución.

Padres de familia de colegio en San Juan de Lurigancho son extorsionados.
Padres de familia de colegio en San Juan de Lurigancho son extorsionados. | Composición LR

Padres de familia de la Institución Educativa n.º 01502 José Carlos Mariátegui, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL), denuncian ser víctimas de constantes extorsiones. Presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua amenazan con atentar contra la vida de sus hijos si no pagan las "cuotas".

Uno de los supuestos extorsionadores habría enviado un video, grabado en el interior de un auto con pistola en mano, mientras amenazaba a una de las víctimas si no hacía el pago solicitado. "Usted verá si paga la multa o vamos por su familia", advierte la persona.

Mensajes de extorsión a los padres de familia. Fuente: difusión

Padres de San Juan de Lurigancho denuncian extorsiones

La República conversó con los padres, quienes aseguraron que son varios los afectados, recibiendo amenazas constantes por parte de los facinerosos desde hace más de una semana. Además, son obligados a pagar una cuota diaria para evitar que atenten contra sus hijos.

"¿Cómo vamos a sacar la cuota diaria si muchos de nosotros no tenemos un trabajo formal? Nosotros trabajamos del día a día", expresó uno de ellos, quien indica que "un vehículo desconocido ronda por el colegio", revelando que los montos solicitados pueden ascender a más de S/50 diarios.

Señalan también que, si bien ellos y las autoridades de la institución educativa denunciaron el caso ante la Policía Nacional del Perú (PNP), ellos continúan recibiendo mensajes extorsivos.

En uno de los mensajes, un sujeto que se identifica como Jesús Reyes y que presume ser del Tren de Aragua advierte que "las consecuencias serán peor" si no obedecen.

Una madre relató que los extorsionadores accedieron a los números de todos los padres de familia y que, supuestamente, identificaron a sus hijos para amenazarlos. "Hay un padre de un niño de primaria al que le llegó un mensaje de WhatsApp en el que dicen que tienen explosivos si no paga la multa. Los padres, por temor a que les pase algo a ellos y a sus hijos, no quieren denunciar, tienen miedo", explicó.

Medidas de prevención en el colegio José Carlos Mariátegui

Como medida de prevención, las autoridades del colegio José Carlos Mariátegui denunciaron las amenazas a la Policía del distrito para solicitar la custodia de las instalaciones. Sin embargo, los padres aseguran que solo se hace presente un patrullero con un único efectivo policial que resguarda el frontis.

I.E. n.º 01502 José Carlos Mariátegui. Fuente: Google Maps

"El colmo de todo esto es que la propia Policía quiere cobrar para cuidar a nuestros hijos. Dicen que solo se quedan un par de horas y se van porque tienen otras cosas que hacer", denunció otra madre de una menor que cursa el cuarto año de primaria.

Los padres sostuvieron una reunión para evaluar las acciones a tomar frente a las amenazas. Por el momento, las clases presenciales fueron suspendidas para dictarse bajo la modalidad virtual, y se exigirá la presentación del DNI a cualquier persona que ingrese a las instalaciones del colegio.

