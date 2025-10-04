México: capturan a Nelson Arturo Echezuria, líder de la organización criminal 'Tren de Aragua'

No se reveló la nacionalidad de los detenidos. | Foto: @OHarfuch/X

Nelson Arturo Echezuria, líder de la organización criminal 'Tren de Aragua' y acusado de varios delitos, fue detenido en México junto a dos de sus colaboradores directos, informaron las autoridades a través de redes sociales.

Como se recuerda, Estados Unidos incluyó en su lista de organizaciones terroristas extranjeras al 'Tren de Aragua', una banda venezolana que está especializada en secuestros, extorsiones y asesinatos.

El detenido es señalado como líder y principal operador del "Tren de Aragua" en México. Asimismo, se le acusa de estar vinculado con delitos como trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión.

Además de Nelson Arturo Echezuria, las autoridades mexicanas atraparon a su brazo derecho: Lucas Alberto ‘N’, y a otro sujeto identificado como Marcos Gabriel ‘N’.

De acuerdo a medios extranjeros, los tres detenidos (cuyas nacionalidades no fueron reveladas) quedaron a disposición del Ministerio Público, entidad que determinará su situación legal.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, utilizó su cuenta de X para informar que a Nelson Arturo Echezuria se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios.

Según detalla la agencia AFP, los detenidos operaban en los estados centrales de Puebla, Morelos, Estado de México y en diversas alcaldías de la capital, añadió García.

Echezuria, de 29 años, era buscado además por delitos contra la salud y asociación delictiva. Al momento de su detención, a los 3 individuos se les descubrió que llevaban más de 150 dosis de diversas drogas.