Mundo

Cuba acusa a Estados Unidos de intentar un cambio de régimen en La Habana y Venezuela con un bloqueo naval en el Caribe

El canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró que las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe buscan usurpar los recursos naturales de la región.

Bruno Rodríguez acusa a Estados Unidos de intentar un cambio de régimen en Cuba y Venezuela.
Bruno Rodríguez acusa a Estados Unidos de intentar un cambio de régimen en Cuba y Venezuela. | Composición LR

El Gobierno de Cuba acusó este lunes 29 de diciembre a Estados Unidos de intentar un cambio de régimen tanto en La Habana como en Venezuela mediante un bloqueo naval en el Caribe. A través de X (antes Twitter), el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que las medidas de Donald Trump obstaculizan el libre comercio de los recursos petroleros de Caracas.

Rodríguez dudó de que Trump haya ordenado el mayor despliegue militar en aguas internacionales con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico. Incluso aseveró que Washington persigue a los barcos que transportan combustible hacia la isla. "(Estas iniciativas) no son nuevas ni están relacionadas directamente con el despliegue militar actual en el Caribe y el bloqueo naval contra Venezuela", escribió.

Rodríguez sostuvo que el objetivo de Trump es "destruir a la Revolución Cubana y derrocar al legítimo Gobierno Bolivariano". También aseguró que las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe buscan usurpar "por la fuerza" los recursos naturales "críticos y estratégicos" de la región.

"Recrudecen su política de máxima presión y asfixia económica contra Cuba, con un impacto directo en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo", alegó el ministro de Relaciones Exteriores.

Anteriormente, el canciller había criticado el bloqueo de Washington por perseguir el petróleo que Venezuela envía a la isla. Cuba y Caracas firmaron un convenio integral de cooperación en 2000 para que el país sudamericano pague con crudo los servicios profesionales cubanos, como médicos, profesores y expertos en seguridad y defensa.

Con el argumento de combatir el narcotráfico, el presidente Donald Trump ordenó realizar un despliegue militar en aguas del Caribe y responsabilizó, sin presentar pruebas, al dictador Nicolás Maduro de contribuir a esa actividad ilícita. Luego dispuso el bloqueo "total y completo" de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Hasta acusó a Caracas de robar activos estadounidenses, como petróleo y tierras.

Sin embargo, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que las acciones de Washington violan de forma masiva el derecho internacional. A esta postura se sumó el Gobierno de Rusia, que considera la medida de Trump una "intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros Estados latinoamericanos".

La administración Trump sostiene que las operaciones en aguas internacionales buscan combatir el narcotráfico, pero la dictadura de Maduro afirma que el despliegue tiene como objetivo promover un cambio de régimen.

