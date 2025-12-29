HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Perrito muere tras ser atropellado por camión de basura en SJL: municipalidad condenó el maltrato animal y separó a trabajadores

La municipalidad de San Juan de Lurigancho se pronunció tras el incidente que involucra a dos trabajadores del distrito, quienes se encuentran en investigación.

El perrito perdió la vida tras ser atropellado por el camión municipal de basura.
El perrito perdió la vida tras ser atropellado por el camión municipal de basura. | Composición LR | Difusión

Un perrito perdió la vida luego de ser arrollado por un enorme camión recolector de basura que pertenece a la municipalidad de San Juan de Lurigancho. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de una zona residencial, el pasado domingo 21 de diciembre, muestran que el vehículo nunca se detuvo, a pesar de que el can estaba a punto de levantarse para salir de la vía.

Sin embargo, la reacción de los trabajadores posterior al incidente fue lo que generó la indignación de los vecinos y usuarios en redes sociales. Uno de los recolectores se acercó al cuerpo del animal y, en lugar de solicitar apoyo o dar aviso de lo sucedido, tomó los restos del perrito para luego arrojarlo a la compactadora del camión recolector y seguir con su recorrido.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Alarma por presunta crueldad animal en la Villa Panamericana: denuncian riesgo para los perros de la Villa Canina Lima 2019

lr.pe

Municipalidad de San Juan de Lurigancho separó a los trabajadores involucrados

Ante lo sucedido, la ciudadanía exigió que la municipalidad de San Juan de Lurigancho se pronuncie y explique las medidas que tomarán contra los involucrados, mientras se investiga lo ocurrido para determinar si fue un acto de negligencia.

Por ello, el municipio del distrito emitió un comunicado en el que condena la situación y asegura que los trabajadores de limpieza fueron separados de manera preventiva mientras continúan con las diligencias del caso.

"Rechazamos y condenamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la vida y el bienestar de los animales. Este hecho no representa los valores de nuestra institución ni el trabajo responsable que realizan cientos de empleados municipales día a día", se lee en el pronunciamiento tras lamentar lo sucedido.

Cabe resaltar que los actos de crueldad contra animales están tipificados en el artículo 206-A del Código Penal. Asimismo, se sancionan de dos formas: la modalidad simple, con una pena no mayor de tres años de prisión, y la agravada, entre tres y cinco años, si causaron la muerte de la mascota.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Alarma por presunta crueldad animal en la Villa Panamericana: denuncian riesgo para los perros de la Villa Canina Lima 2019

Alarma por presunta crueldad animal en la Villa Panamericana: denuncian riesgo para los perros de la Villa Canina Lima 2019

LEER MÁS
Cusco: piden sanción para hombre que fue grabado golpeando a perrita que murió

Cusco: piden sanción para hombre que fue grabado golpeando a perrita que murió

LEER MÁS
Indignación en La Victoria: hombre causa la muerte de gatito comunitario y piden denunciar a responsable por crueldad animal

Indignación en La Victoria: hombre causa la muerte de gatito comunitario y piden denunciar a responsable por crueldad animal

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

Familia cae al río Mantaro cuando viajaba de Lima a Huancayo por Año Nuevo: la madre es la única sobreviviente

LEER MÁS
Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

LEER MÁS
El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Serpentín de Pasamayo: desde el 1 de enero se prohíbe el paso de buses y combis

Serpentín de Pasamayo: desde el 1 de enero se prohíbe el paso de buses y combis

LEER MÁS
Cinco distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua a días del Año Nuevo, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Cinco distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua a días del Año Nuevo, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Sociedad

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025