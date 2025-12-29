El perrito perdió la vida tras ser atropellado por el camión municipal de basura. | Composición LR | Difusión

El perrito perdió la vida tras ser atropellado por el camión municipal de basura. | Composición LR | Difusión

Un perrito perdió la vida luego de ser arrollado por un enorme camión recolector de basura que pertenece a la municipalidad de San Juan de Lurigancho. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de una zona residencial, el pasado domingo 21 de diciembre, muestran que el vehículo nunca se detuvo, a pesar de que el can estaba a punto de levantarse para salir de la vía.

Sin embargo, la reacción de los trabajadores posterior al incidente fue lo que generó la indignación de los vecinos y usuarios en redes sociales. Uno de los recolectores se acercó al cuerpo del animal y, en lugar de solicitar apoyo o dar aviso de lo sucedido, tomó los restos del perrito para luego arrojarlo a la compactadora del camión recolector y seguir con su recorrido.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Municipalidad de San Juan de Lurigancho separó a los trabajadores involucrados

Ante lo sucedido, la ciudadanía exigió que la municipalidad de San Juan de Lurigancho se pronuncie y explique las medidas que tomarán contra los involucrados, mientras se investiga lo ocurrido para determinar si fue un acto de negligencia.

Por ello, el municipio del distrito emitió un comunicado en el que condena la situación y asegura que los trabajadores de limpieza fueron separados de manera preventiva mientras continúan con las diligencias del caso.

"Rechazamos y condenamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la vida y el bienestar de los animales. Este hecho no representa los valores de nuestra institución ni el trabajo responsable que realizan cientos de empleados municipales día a día", se lee en el pronunciamiento tras lamentar lo sucedido.

Cabe resaltar que los actos de crueldad contra animales están tipificados en el artículo 206-A del Código Penal. Asimismo, se sancionan de dos formas: la modalidad simple, con una pena no mayor de tres años de prisión, y la agravada, entre tres y cinco años, si causaron la muerte de la mascota.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.