Ender Alexis Rojas, señalado como uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile, murió en Colombia durante un operativo policial. La Policía confirmó que el hecho ocurrió en una vivienda de Sabaneta, Antioquia, cuando los agentes llegaron para capturarlo.

El coronel Edgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía —unidad especializada en casos de secuestro— informó que Rojas se arrojó desde un edificio al advertir la presencia policial. La muerte fue instantánea. Durante la intervención también se logró detener a otros integrantes de la organización criminal.

¿Cómo y dónde murió Ender Alexis Rojas, supuesto cabecilla del Tren de Aragua en Chile?

El operativo se ejecutó en una zona residencial de alto nivel en Sabaneta, Antioquia, y tenía como objetivo principal capturar a Rojas, quien era requerido mediante circular roja de Interpol por el delito de secuestro. Al notar la llegada de los agentes, el presunto cabecilla optó por lanzarse al vacío desde un sexto piso.

Según las investigaciones, Rojas había ingresado a Colombia en 2024 tras encabezar facciones del Tren de Aragua en Chile y Perú. Estas células estaban vinculadas a extorsión, secuestros y tráfico de drogas sintéticas. Su plan era expandir la operación del grupo en territorio colombiano y afianzar su estructura regional.

¿Qué otros miembros del Tren de Aragua fueron capturados durante el operativo en Colombia?

Además de Rojas, las autoridades detuvieron a tres ciudadanos venezolanos identificados como Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbina. Las capturas se realizaron de forma simultánea durante el mismo operativo, que formó parte de una estrategia para debilitar la estructura de la organización criminal en Colombia.

El Tren de Aragua, originado en cárceles de Venezuela, ha expandido su influencia por América Latina. Se le vincula con delitos como narcotráfico, secuestros, extorsión y homicidios en países como Perú, Bolivia, Chile y Colombia. La Embajada de Estados Unidos y la Policía colombiana ofrecen hasta US$12 millones por información que lleve a la captura de otros cabecillas, acusados por conspiración, tráfico de drogas y personas, y lavado de dinero.