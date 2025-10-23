HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

El Señor de los Milagros retorna al Callao: conoce los horarios y puntos del recorrido de este domingo 26 de octubre

El recorrido incluirá las avenidas más importantes hasta llegar al Callao, marcando la renovación de la fe tras 22 años de ausencia. Autoridades enfatizan la necesidad de precauciones por el tráfico y el cierre de calles.

Procesión del Señor de los Milagros en el Callao. Foto: composición LR
Procesión del Señor de los Milagros en el Callao. Foto: composición LR | composición LR

Tras varios años de espera, el Señor de los Milagros volverá a pasar por el Callao, en una jornada que promete convocar a miles de fieles chalacos y limeños. Este esperado retorno se realizará el domingo 26 de octubre, en una procesión que comenzará a las 6:00 de la mañana desde el Santuario de las Nazarenas, ubicado en el centro de Lima.

El Cristo Moreno saldrá acompañado por cientos de cargadores, sahumadoras, coros y devotos que año a año expresan su fe durante el mes morado. Desde su punto de partida, la imagen avanzará por importantes avenidas de la capital hasta llegar al primer puerto del Callao, en un recorrido que simboliza unión, esperanza y tradición.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Se suspenderá la procesión del Señor de los Milagros en el Callao por estado de emergencia? Esta es la medida que debe cumplir la Hermandad

lr.pe

¿Qué calles recorrerá la procesión del Señor de los Milagros en el Callao?

El trayecto oficial incluye las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Óscar R. Benavides (ex Colonial), además de Tingo María, Mariano Cornejo, Universitaria, La Marina y Guardia Chalaca, para finalmente llegar a la avenida Sáenz Peña, donde será recibida por miles de creyentes chalacos. Se espera que el cuarto recorrido dure varias horas, por lo que las autoridades han pedido a la ciudadanía tomar precauciones respecto al tránsito y al cierre de calles.

La procesión del Señor de los Milagros no llegaba al puerto chalaco desde el año 2003. Por ello, su regreso al Callao es considerado un hecho histórico que marca la renovación de la fe y el reencuentro de los devotos con una de las manifestaciones religiosas más grandes del país. Las hermandades chalacas han venido preparando la bienvenida con misas, cantos y arreglos florales, mientras que las autoridades locales reforzarán la seguridad durante todo el recorrido.

Seguridad durante la procesión

La Municipalidad del Callao y la Policía Nacional han recomendado a los asistentes llegar con anticipación y evitar concentraciones masivas en las zonas más estrechas del trayecto. Asimismo, se sugiere llevar ropa ligera, agua y objetos de protección solar, dado que la jornada se desarrollará desde tempranas horas del día.

El retorno del Señor de los Milagros al Callao, tras 22 años de ausencia, promete ser una de las expresiones de fe más emotivas de este 2025. Miles de creyentes acompañarán su andar, convencidos de que su presencia vuelve a bendecir las calles del primer puerto del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Se suspenderá la procesión del Señor de los Milagros en el Callao por estado de emergencia? Esta es la medida que debe cumplir la Hermandad

¿Se suspenderá la procesión del Señor de los Milagros en el Callao por estado de emergencia? Esta es la medida que debe cumplir la Hermandad

LEER MÁS
Así llegará el Señor de los Milagros al Callao: a bordo del 'Nazareno Móvil' después de 22 años

Así llegará el Señor de los Milagros al Callao: a bordo del 'Nazareno Móvil' después de 22 años

LEER MÁS
El regreso del Señor de los Milagros al Callao: todo sobre su recorrido del 26 de octubre que terminará en el hospital Carrión

El regreso del Señor de los Milagros al Callao: todo sobre su recorrido del 26 de octubre que terminará en el hospital Carrión

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Borran mural de 'Trvko', cantante asesinado por la PNP en marcha de la 'Generación Z', en La Victoria

Borran mural de 'Trvko', cantante asesinado por la PNP en marcha de la 'Generación Z', en La Victoria

LEER MÁS
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón sudamericano fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS
Tiroteo deja seis heridos pese al Estado de Emergencia en el Callao y antes de operativo policial

Tiroteo deja seis heridos pese al Estado de Emergencia en el Callao y antes de operativo policial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Sociedad

Marcha de 25 de octubre: ¿transportistas participarán en manifestación convocada por la Generación Z?

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025