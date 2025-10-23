El Señor de los Milagros retorna al Callao: conoce los horarios y puntos del recorrido de este domingo 26 de octubre

Tras varios años de espera, el Señor de los Milagros volverá a pasar por el Callao, en una jornada que promete convocar a miles de fieles chalacos y limeños. Este esperado retorno se realizará el domingo 26 de octubre, en una procesión que comenzará a las 6:00 de la mañana desde el Santuario de las Nazarenas, ubicado en el centro de Lima.

El Cristo Moreno saldrá acompañado por cientos de cargadores, sahumadoras, coros y devotos que año a año expresan su fe durante el mes morado. Desde su punto de partida, la imagen avanzará por importantes avenidas de la capital hasta llegar al primer puerto del Callao, en un recorrido que simboliza unión, esperanza y tradición.

¿Qué calles recorrerá la procesión del Señor de los Milagros en el Callao?

El trayecto oficial incluye las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Óscar R. Benavides (ex Colonial), además de Tingo María, Mariano Cornejo, Universitaria, La Marina y Guardia Chalaca, para finalmente llegar a la avenida Sáenz Peña, donde será recibida por miles de creyentes chalacos. Se espera que el cuarto recorrido dure varias horas, por lo que las autoridades han pedido a la ciudadanía tomar precauciones respecto al tránsito y al cierre de calles.

La procesión del Señor de los Milagros no llegaba al puerto chalaco desde el año 2003. Por ello, su regreso al Callao es considerado un hecho histórico que marca la renovación de la fe y el reencuentro de los devotos con una de las manifestaciones religiosas más grandes del país. Las hermandades chalacas han venido preparando la bienvenida con misas, cantos y arreglos florales, mientras que las autoridades locales reforzarán la seguridad durante todo el recorrido.

Seguridad durante la procesión

La Municipalidad del Callao y la Policía Nacional han recomendado a los asistentes llegar con anticipación y evitar concentraciones masivas en las zonas más estrechas del trayecto. Asimismo, se sugiere llevar ropa ligera, agua y objetos de protección solar, dado que la jornada se desarrollará desde tempranas horas del día.

El retorno del Señor de los Milagros al Callao, tras 22 años de ausencia, promete ser una de las expresiones de fe más emotivas de este 2025. Miles de creyentes acompañarán su andar, convencidos de que su presencia vuelve a bendecir las calles del primer puerto del Perú.

