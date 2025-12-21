Discusión de Gian Piero Diaz en el aeropuerto convierte a Winters en el panetón más viral del Perú

Conductor de televisión pasa un momento complicado antes de abordar su vuelo. Fuente: Difusión.

Conductor de televisión pasa un momento complicado antes de abordar su vuelo. Fuente: Difusión.

En los últimos días, varios videos del popular conductor Gian Piero Díaz han circulado en redes sociales mostrando cómo fue sometido a un exhaustivo control de seguridad antes de abordar su vuelo.

La situación llamó la atención cuando, al abrir sus maletas, los agentes de seguridad encontraron tres cajas de panetón Winters, lo que generó evidente sorpresa y molestia en el conductor.

El incidente rápidamente se viralizó, y usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de comentar y compartir cada detalle del momento, creando un fenómeno que convirtió al famoso panetón en el protagonista inesperado de la temporada navideña.

Durante el video se observa la caja de panetón Winters. Fuente: Difusión.

Aprovechando la situación, Winters ha capitalizado el hecho para dar visibilidad a su campaña navideña, demostrando que el sabor de Winters puede llegar muy lejos y cómo un momento cotidiano puede transformarse en campaña exitosa. La marca no solo logró aparecer en los titulares, sino que también logró conectar con el público de una manera inesperada y distinta.

