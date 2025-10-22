¿Se prohíben las reuniones y eventos en Lima y Callao? Estas son las actividades que necesitan permiso especial en estado de emergencia
El estado de emergencia rige por 30 días calendario en Lima y Callao, y puede extenderse si la situación lo amerita. Las autoridades exhortan a la población a informarse por canales oficiales para evitar la difusión de rumores o interpretaciones erróneas.
- ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano
- ¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu
Desde la medianoche de este miércoles 22 de octubre, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se encuentran bajo estado de emergencia por 30 días, según el Decreto Supremo N.° 124-2025-PCM publicado en El Peruano. La medida, anunciada por el presidente interino José Jerí, busca enfrentar el aumento de la criminalidad, pero también genera dudas sobre qué actividades están restringidas y cuáles sí se pueden realizar sin problemas.
Según el decreto, se limita temporalmente libertades constitucionales como la circulación, la reunión, la inviolabilidad de domicilio y la seguridad personal. En este periodo, la Policía Nacional (PNP) asume el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que ya se despliegan en puntos estratégicos como estaciones del metro, paraderos y zonas consideradas de riesgo.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano
Reuniones familiares y eventos privados: autorizados sin permiso
Pese a la confusión inicial, el decreto no prohíbe las reuniones familiares ni los eventos privados, siempre que no sean de carácter masivo. Esto significa que bodas, bautizos, cumpleaños y encuentros en casa pueden realizarse sin solicitar autorización previa.
“Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo”, precisa el artículo 2 del decreto. De este modo, las visitas familiares y celebraciones pequeñas están permitidas, mientras respeten las normas de convivencia y no alteren el orden público. Asimismo, tampoco hay toque de queda.
PUEDES VER: ¿Qué pasará con las protestas del 25 de octubre ante el estado de emergencia en Lima y Callao? Expertos responden
Eventos que sí necesitan permiso especial
Las actividades masivas (religiosas, culturales, deportivas o similares) requieren autorización expresa de las autoridades locales. La solicitud debe presentarse conforme al Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, que dispone una evaluación previa para garantizar la seguridad del público. Estas son las actividades que sí necesitan permiso durante el estado de emergencia:
- Procesiones, marchas o concentraciones religiosas.
- Conciertos, festivales o ferias culturales.
- Partidos de fútbol u otros eventos deportivos con público.
- Espectáculos públicos en locales o espacios abiertos con más de 3.000 asistentes.
Las municipalidades y la PNP podrán supervisar o suspender cualquier evento que considere riesgoso o que contravenga la disposición vigente.
PUEDES VER: ¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?
Qué más cambia en el estado de emergencia
El decreto también ordena controles de identidad y operativos de búsqueda de requisitoriados, así como inspecciones en viviendas o vehículos con orden judicial. Además, se prohíbe el tránsito de dos adultos en una moto lineal, y se dispone el internamiento de vehículos con documentos falsificados o placas ilegibles.
Las fuerzas del orden están facultadas para decomisar armas, explosivos y pirotécnicos ilegales, y se intensificará la fiscalización en mercados informales y puntos de venta de chips telefónicos.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.