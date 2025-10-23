HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

El agente fue atacado a balazos cuando se encontraba dentro de su vehículo junto a su pareja, quien resultó ilesa. Aunque fue trasladado al hospital de Carabayllo, llegó sin vida.

El agente fue asesinado por sicarios cuando se encontraba en su vehículo. Foto: Latina
El agente fue asesinado por sicarios cuando se encontraba en su vehículo. Foto: Latina

La ola de violencia no cesa. Un alférez de la Policía Nacional del Perú fue asesinado la madrugada del jueves 23 de octubre en el distrito de Carabayllo, en medio del segundo día de estado de emergencia en Lima y Callao.

El agente, que laboraba en la comisaría de Carabayllo, se encontraba en su camioneta junto a su pareja cuando fue abordado por sicarios. Pese a los esfuerzos por auxiliarlo y trasladarlo de emergencia al hospital del distrito, llegó sin signos vitales.

Policía fue asesinado a balazos dentro de su vehículo

De acuerdo con información preliminar, el alférez identificado como Jordy Escobedo Mori (23), se encontraba estacionado a pocos metros de la vivienda de su pareja, cuando dos sujetos se acercaron y abrieron fuego contra él. La mujer indicó que los atacantes le pidieron que se retirara del vehículo antes de que se produjeran los disparos.

Tras el ataque, la joven, que resultó ilesa, corrió a pedir ayuda, mientras el auto del agente quedó encendido en plena vía pública. En la zona se encontraron cuatro casquillos de bala, además del chaleco, la placa y el arma del policía, que fue hallada a un costado del copiloto.

Según investigaciones, queda descartada la hipótesis de robo, ya que las pertenencias del efectivo, incluido su celular, fueron halladas en el interior de su vehículo. Los vecinos, que quedaron consternados, señalaron que era habitual ver al agente llegar a visitar a su pareja casi todos los días en ese horario.

Avanzan las investigaciones

El jefe de la Región Policial Lima, general Manuel Vidarte, quien llegó hasta la zona, indicó que el móvil del crimen aún no ha sido determinado y que vienen evaluándose diversas hipótesis. Asimismo, precisó que la versión de la pareja será contrastada para esclarecer el caso.

“Ha fallecido en extrañas circunstancias. No está claro el móvil de este homicidio, pero no ha sido por un robo, extorsión o cuestión de inseguridad. Estamos realizando las pericias correspondientes para tener más luces y hacer los descartes (…) La testigo indica que dos personas se acercaron a pie, donde estaban estacionados, y que ellos le abrieron la puerta a ella pidiendo que se retire y después escuchó los disparos. La versión se toma en cuenta para la investigación y luego se hace contraste”, explicó.

El general también confirmó que el arma hallada en la vía pública pertenecía al alférez de 23 años y que peritos vienen trabajando para determinar cómo quedó en la vía pública, a la altura del copiloto.

“Como en esta zona carecemos de cámara de video, estamos haciendo contraste para poder determinar todo. Está muy extraño. No le han robado nada, no ha recibido ningún tipo de amenaza. Tampoco le han robado a la chica”, afirmó.

