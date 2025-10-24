HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sicario dispara a hombre frente a sus amigos en San Martín de Porres en pleno estado de emergencia

Un hombre resultó herido tras recibir nueve disparos de un sicario en la urbanización Señor de los Milagros, en San Martín de Porres. Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del ataque.

Un sicario se dirigió directamente hacia su víctima en San Martín de Porres y le disparó en nueve ocasiones.
Un sicario se dirigió directamente hacia su víctima en San Martín de Porres y le disparó en nueve ocasiones. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un sicario disparó nueve veces contra un hombre que se encontraba con sus amigos en la urbanización Señor de los Milagros, en San Martín de Porres (SMP), en pleno estado de emergencia. Según testigos de la zona, el atacante se acercó directamente a la víctima y abrió fuego contra ella. En las imágenes se observa cómo la víctima intenta huir del ataque y llega a tropezar mientras corre. Un auto que estaba cerca del lugar también recibió algunos disparos por parte del delincuente.

De acuerdo con los vecinos de la zona, tres sujetos llegaron hasta unas rejas que dan acceso al lugar donde ocurrió el ataque. Dos de ellos se quedaron esperando como ‘campanas’, para alertar ante cualquier inconveniente que pudiera surgir durante el intento de asesinato. Al finalizar el ataque, el sicario corrió hacia donde estaban sus cómplices, quienes huyeron de inmediato del lugar.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

lr.pe

Sicario dispara a sujeto que se encontraba con sus amigos bebiendo cerveza

Durante el ataque, se observa a los vecinos correr despavoridos de la escena del crimen tras escuchar los disparos. La víctima del atentado se encontraba bebiendo cerveza con sus amigos y fue trasladada herida al Hospital Cayetano Heredia. Los familiares evitaron brindar declaraciones por temor a represalias.

Hasta el momento, no existe información preliminar ni parte policial que permita esclarecer las causas del atentado. Tampoco se conoce la identidad del atacante ni la de sus acompañantes.

PUEDES VER: Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Inseguridad Ciudadana: El crimen organizado crece, cambia y se perfecciona

Inseguridad Ciudadana: El crimen organizado crece, cambia y se perfecciona

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

LEER MÁS
Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

LEER MÁS
Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

LEER MÁS
Paciente amenaza y toma como rehén a obstetra en centro de salud de Junín: buscaba enviar "un mensaje urgente"

Paciente amenaza y toma como rehén a obstetra en centro de salud de Junín: buscaba enviar "un mensaje urgente"

LEER MÁS
Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

LEER MÁS
Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Sociedad

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven de 17 años de Ate ingresó en primer puesto a Ingeniería Industrial en la UNMSM con sencillo método de estudio: “Leía repetidamente”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025