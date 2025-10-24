Sicario dispara a hombre frente a sus amigos en San Martín de Porres en pleno estado de emergencia

Un sicario se dirigió directamente hacia su víctima en San Martín de Porres y le disparó en nueve ocasiones. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un sicario se dirigió directamente hacia su víctima en San Martín de Porres y le disparó en nueve ocasiones. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un sicario disparó nueve veces contra un hombre que se encontraba con sus amigos en la urbanización Señor de los Milagros, en San Martín de Porres (SMP), en pleno estado de emergencia. Según testigos de la zona, el atacante se acercó directamente a la víctima y abrió fuego contra ella. En las imágenes se observa cómo la víctima intenta huir del ataque y llega a tropezar mientras corre. Un auto que estaba cerca del lugar también recibió algunos disparos por parte del delincuente.

De acuerdo con los vecinos de la zona, tres sujetos llegaron hasta unas rejas que dan acceso al lugar donde ocurrió el ataque. Dos de ellos se quedaron esperando como ‘campanas’, para alertar ante cualquier inconveniente que pudiera surgir durante el intento de asesinato. Al finalizar el ataque, el sicario corrió hacia donde estaban sus cómplices, quienes huyeron de inmediato del lugar.

Sicario dispara a sujeto que se encontraba con sus amigos bebiendo cerveza

Durante el ataque, se observa a los vecinos correr despavoridos de la escena del crimen tras escuchar los disparos. La víctima del atentado se encontraba bebiendo cerveza con sus amigos y fue trasladada herida al Hospital Cayetano Heredia. Los familiares evitaron brindar declaraciones por temor a represalias.

Hasta el momento, no existe información preliminar ni parte policial que permita esclarecer las causas del atentado. Tampoco se conoce la identidad del atacante ni la de sus acompañantes.

