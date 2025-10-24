HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Movistar asegura que compañía no autoriza la venta de chips en la calle

El Gobierno de José Jerí incluyó la fiscalización de chips y celulares de venta informal como una de las medidas del estado de emergencia en Lima y Callao.

En un operativo en Las Malvinas la PNP incautó decenas de chips y celulares de procedencia sospechosa. Foto: difusión
En un operativo en Las Malvinas la PNP incautó decenas de chips y celulares de procedencia sospechosa. Foto: difusión

El Gobierno de José Jerí incluyó la fiscalización de chips y celulares de venta informal como una de las medidas del estado de emergencia en Lima y Callao. En ese contexto, Movista informó, por medio de un comunicado, que la contratación de líneas móviles de la compañía debe realizarse exclusivamente en los puntos de venta oficiales y que la venta de chips en la vía pública no está autorizada por la empresa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"En Movistar, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de nuestros clientes y con el cumplimiento de la norma que prohíbe la venta ambulatoria de chips. Recordamos que la contratación de líneas móviles de la compañía debe realizarse exclusivamente en nuestros puntos de venta oficiales. Cualquier otra forma de compra, como la de chips en la vía pública, no está autorizada por Movistar", se lee.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Dina Boluarte y Pedro Castillo acumulan más declaratorias de estados de emergencia en los últimos 10 años

lr.pe

Por esto, la compañía solicitó a las autoridades que les informen en caso detecten a personas que venden chips en la vía pública a fin de "iniciar las acciones legales que correspondan".

"Continuaremos realizando acciones de control y coordinación con nuestros distribuidores para asegurar una contratación segura y confiable. Seguiremos haciendo los máximos esfuerzos por tu seguridad y la de todos nuestros clientes", precisaron.

PNP fiscalizará la venta informal de chips y celulares en estado de emergencia

El comunicado responde al Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM que declara el estado de emergencia. En uno de los puntos se lee: "El Comité de Fiscalización ejecutará operativos de fiscalización y control, con asistencia de las fuerzas combinadas, en las zonas donde se hayan identificado puntos de venta informal y ambulatoria de chips telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia, suspendiendo de forma inmediata las líneas vinculadas a casos de extorsión o secuestro, cuya cancelación se realizará conforme a la ley".

El último 23 de octubre, la PNP realizó un operativo en Las Malvinas y logró la incautación de 1.100 celulares de dudosa procedencia, de los cuales 200 figuraban como robados según los registros de denuncias. Además, las fuerzas policiales decomisaron una gran cantidad de chips.

PUEDES VER: Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

lr.pe

“En el centro comercial Las Malvinas hemos realizado un operativo de acuerdo al plan de operaciones enfocado en terminales móviles. La mayoría de los celulares recuperados es de alta gama, y muchos ya estaban reportados como sustraídos. También se incautó un lote considerable de chips, elementos que personas dedicadas a la actividad criminal suelen usar para evitar ser ubicadas”, explicó el coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde.

Debido al estado de emergencia, no se necesitó una orden de allanamiento y los efectivos ingresaron a una decena de stands sindicados con posible venta ilegal.

Notas relacionadas
Movistar reafirma su compromiso con el cumplimiento de la prohibición de la venta callejera de chips

Movistar reafirma su compromiso con el cumplimiento de la prohibición de la venta callejera de chips

LEER MÁS
Movistar recicló y reutilizó más de 1,000 toneladas de residuos electrónicos en el último año

Movistar recicló y reutilizó más de 1,000 toneladas de residuos electrónicos en el último año

LEER MÁS
Movistar consolida liderazgo en redes privadas industriales con presencia en el 85% de las principales mineras

Movistar consolida liderazgo en redes privadas industriales con presencia en el 85% de las principales mineras

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

LEER MÁS
RMP cuestiona a Óscar Arriola por llamar "héroe" a Luis Magallanes: "¿Y así quieren que no haya marcha?"

RMP cuestiona a Óscar Arriola por llamar "héroe" a Luis Magallanes: "¿Y así quieren que no haya marcha?"

LEER MÁS
Marcha del sábado 25 de octubre EN VIVO: denuncian que municipalidad de Lima borró homenaje a Eduardo Ruiz en Plaza Francia

Marcha del sábado 25 de octubre EN VIVO: denuncian que municipalidad de Lima borró homenaje a Eduardo Ruiz en Plaza Francia

LEER MÁS
Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

Pedro Castillo arremete contra Fernando Rospigliosi durante sesión de la SAC

LEER MÁS
‘Curwen en La República’ finaliza sus transmisiones en LR+

‘Curwen en La República’ finaliza sus transmisiones en LR+

LEER MÁS
Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025