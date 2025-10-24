HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

El ataque ocurrió en una zona transitada del primer puerto y volvió a encender las alarmas por la ola de violencia que persiste en la región, incluso bajo medidas excepcionales de seguridad.

Mujer es asesinada en el tercer día de estado de emergencia en el Callao
Mujer es asesinada en el tercer día de estado de emergencia en el Callao | Difusión

La mañana de este viernes 24 de octubre, Lesly Tejada Pacheco, de 28 años, fue asesinada a balazos cuando se dirigía a su centro de trabajo en la intersección de las avenidas Guisse y Carrillo de Albornoz, en el Callao. Testigos indicaron que la joven fue interceptada por sujetos a bordo de un automóvil, quienes abrieron fuego contra ella y huyeron del lugar sin ser identificados.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron momentos después del crimen y cercaron la zona para iniciar las investigaciones. Los agentes se encuentran revisando los indicios necesarios que podrían ayudar a identificar el vehículo y a los responsables del ataque.

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

lr.pe

Asesinan a mujer en el Callao durante tercer día de estado de emergencia

El crimen ha generado preocupación entre los vecinos del sector, quienes aseguran que los actos violentos no han disminuido a pesar del estado de emergencia vigente en la región chalaca. Hasta el cierre de esta nota, el cuerpo de la víctima permanecía en el lugar, mientras las autoridades intensifican los operativos para ubicar a los agresores.

Este crimen se suma a otras muertes a solo días de la medida impuesta por el Gobierno. En Carabayllo, un miembro de la PNP de 23 años fue asesinado dentro de su auto y a un jardinero municipal de 62 años fue atacado en su casa, sin aparente intento de robo. De igual manera, en San Juan de Lurigancho (SJL), dos mujeres (una madre y su hija) fueron atacadas con cuchillo en horas de la madrugada cuando regresaban a su vivienda. Fueron interceptadas por dos encapuchados que intentaron arrebatarles sus pertenencias. Al poner resistencia, las atacaron con un cuchillo. Finalmente, también le arrebaraton la vida a un trabajador de una ibra municipal en el Rimac.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

