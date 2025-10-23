HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tiroteo deja seis heridos pese al Estado de Emergencia en el Callao y antes de operativo policial

La violencia sigue generando preocupación entre los vecinos, quienes sienten que el estado de emergencia no les brinda seguridad. El presidente José Jerí llegó horas después encabezando un operativo.

Reportan balacera durante Estado de Emergencia. Foto: composición LR
Reportan balacera durante Estado de Emergencia. Foto: composición LR

En medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno para frenar la delincuencia en el Callao, la violencia volvió a golpear la zona. Al menos seis personas resultaron heridas durante una balacera registrada en la madrugada en la urbanización Constanzo, ubicada entre los pasajes Arévalo y G. Los afectados fueron trasladados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanecen con pronóstico reservado.

Minutos después, otro ataque armado se registró en el asentamiento humano José María Arguedas, en Pachacútec (Ventanilla), donde un hombre resultó herido cerca de una iglesia evangélica. En este segundo hecho, la Policía detuvo a un presunto sospechoso que habría participado en el tiroteo.

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los hechos ocurrieron a pocas horas de la visita del presidente José Jerí al Callao, quien tenía previsto encabezar un operativo como parte de las medidas extraordinarias adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la criminalidad.

PUEDES VER: ¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

lr.pe

Violencia pese al estado de emergencia

El estado de emergencia en el Callao fue declarado con el objetivo de reforzar la seguridad y recuperar el control de las zonas más afectadas por la delincuencia. Sin embargo, la ocurrencia de dos balaceras en menos de una hora pone en duda la efectividad inmediata de la medida y genera preocupación entre los vecinos, que continúan viviendo con miedo pese a la presencia militar y policial en las calles.

Vecinos del sector relataron que los disparos se prolongaron durante varios minutos y que muchas familias tuvieron que refugiarse dentro de sus viviendas por temor a ser alcanzadas por las balas. “Estamos cansados de vivir así. Ni el estado de emergencia nos protege”, comentó una residente de la zona a medios locales.

Autoridades buscan a los responsables

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han anunciado investigaciones para identificar a los responsables de los ataques, mientras que las víctimas continúan bajo observación médica.

Se espera contar con el apoyo de las cámaras de seguridad para dar con la identidad de los sospechosos, quienes lograron huir del lugar en dirección desconocida.

