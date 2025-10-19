HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dueño de pollería en el Rímac sufre de extorsión y le exigen S/20.000 de cupo: presentó pruebas a Fiscalía, pero archivaron caso

El propietario de una pollería en el Rímac es víctima de extorsión nuevamente. Esta vez, los delincuentes le exigen S/20.000 o S/5.000 a través de Whatsapp.

El propietario de una pollería en el Rímac aseguró que extorsionadores le piden S/20.000 como cupo para no atentar contra el local.
El propietario de una pollería en el Rímac aseguró que extorsionadores le piden S/20.000 como cupo para no atentar contra el local. | Foto: Composición LR/ YouTube de Panamericana/ TikTok

El dueño de una pollería ubicada en el distrito del Rímac volvió a ser víctima de extorsión. Esta vez, los delincuentes le exigen el pago de cupos de S/20.000 o, en su defecto, S/5.000 por mensajes de Whatsapp. La primera amenaza ocurrió en mayo de este año, cuando se le exigió el pago de S/30.000 como “cuota inicial” y otros S/10.000 mensuales a cambio de evitar cualquier ataque contra sus trabajadores y el local. En aquella ocasión, la víctima decidió continuar con sus labores; sin embargo, las amenazas del grupo de extorsionadores han vuelto.

En conversación con Panamericana, el propietario del restaurante contó que los extorsionadores le envían videos de granadas y mensajes en los que le advierten que atentarán contra él si no paga. Al parecer, la banda Los Injertos del Rímac estaría detrás de este intento de atentado, por un video enviado donde un sujeto adjudica las amenazas a la organización. Actualmente, el empresario recibe amenazas en las que le dicen que, si no cumple con el pago, dispararán contra su local y que lo tienen vigilado todo el día.

Dueño de pollería en el Rímac presentó pruebas en la Fiscalía, pero lo archivaron

El dueño de la pollería volvió a presentar una denuncia, pero se llevó la sorpresa de que la primera, presentada en mayo, había sido archivada por la Fiscalía pese a las pruebas que incluían capturas de chats y videos con amenazas. Asimismo, el propietario señaló que, en esta segunda ocasión, no le aceptaron una nueva denuncia, sino que le pidieron ampliar la anterior.

Relató que el restaurante brinda empleo a unas quince familias, entre mozos, personal de seguridad, panaderos y cocineros, quienes viven atemorizados por las constantes amenazas. También advirtió que, de continuar así, todos se quedarán sin trabajo. “Realmente uno no puede tener nada. Extorsionan al que vende pollo broaster, al que vende hamburguesas, al cevichero”, expresó indignado.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

