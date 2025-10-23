La mañana del 22 de octubre, agentes de la Policía Nacional del Perú logró detener a alias ‘Bobi’, sindicado como el cabecilla de ‘Los Michis’, banda criminal dedicada a la extorsión, sicariato y cobro de cupos en Lima Norte. El extorsionador, identificado como Érick Anthony Pascual García, fue capturado en la cuadra 7 de la avenida Bartolomé Herrera, en el distrito de Lince, cuando se encontraba en un vehículo negro.

Según los agentes del orden, era el terror de comerciantes, empresas de transporte e incluso de trabajadores de obras de alcantarillado en Carabayllo, Puente Piedra y Comas

Cae alias ‘Bobi’, el terror de Lima Norte

Al momento de su detención, Érick Pascual García, de 31 años, tenía sorpresivamente dos sentencias por cadena perpetua. Según la Policía, habría logrado burlar a la justicia tras adoptar una falsa identidad bajo el nombre de Carlos Alonso Luna Cotrina.

“Este sujeto se encontraba portando un DNI que no le correspondería y que él usaba para identificarse con cualquier autoridad. Registra dos sentencias de cadena perpetua y una requisitoria vigente por asociación ilícita para delinquir, un delito grave, y se encontraba en la calle”, señaló el Coronel PNP Juan Montúfar para La República.

El también jefe de la división de robos de la Dirincri indicó que luego de su captura registraron el domicilio de Pascual, donde encontraron un arma de fuego, municiones y cacerinas que serán sometidas a pericia para poder homologar el uso de la pistola con diferentes actividades criminales registradas.

“Cumplía un papel protagónico, siendo el brazo armado de la misma organización criminal, que ya la división de secuestro tuvo a bien investigarlos, detenerlos y, por lo que se conoce, sentenciar a muchos de ellos a cadena perpetua”, expresó.

Las otras dos bandas que integraría Érick Pascual

Además de liderar la organización criminal ‘Los Michis’, alias ‘Bobi’, las pericias policiales lo identificaron como miembro de ‘Los Diablos’ y ‘Los Sanguinarios del Norte’, bandas dedicadas al cobro de cupos.

"La misma división de robos de Puente Piedra detuvimos el 22 de agosto de esta banda a tres de sus integrantes: el Diablo, el Tato, el Llorma, incautándoles armas de fuego, pertrechos de dinamita, vehículos robados, cacerinas de más de 50 de capacidad de munición para poder enfrentar de manera lesiva, causando daños materiales o ejecutando a personas que defienden sus derechos”, detalló Montúfar respecto a la primera banda.

Respecto a ‘Los Sanguinarios del Norte’, refirió que en esta agrupación Pascual tenía la labor de materializar las extorsiones en los cobros de obras en todo Villa de los Reyes, Carabayllo, Santa Rosa, Comas y Puente Piedra. “No solo extorsionaba obras de alcantarillados y desagüe, sino también los diferentes paraderos de la zona de Villa de Los Reyes para obtener beneficio ilegal a consecuencia de las amenazas o simplemente atentar contra la vida”, agregó.