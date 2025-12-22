HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Buscan a menor de 15 años que desapareció tras descuido de policías durante intervención en Chorrillos

Los padres de la niña denunciaron su desaparición tras un descuido de los agentes en Chorrillos. La adolescente no llevaba consigo celular ni dinero.

La menor desapareció de la puerta de la comisaría en Chorrillos.
La menor desapareció de la puerta de la comisaría en Chorrillos. | Composición LR | Buenos Días Perú

Una adolescente permanece desaparecida luego de ser intervenida por la Policía Nacional del Perú el pasado sábado 13 de diciembre en Chorrillos. De acuerdo con el testimonio de sus padres, Anthony y Génesis, la menor había salido de su casa para jugar en una zona a la que tenía prohibido acceder.

Al ser ubicada por sus progenitores, la niña se refugió en un restaurante cercano por temor a recibir un castigo. Ante esta situación, algunas personas que se encontraban en el lugar la protegieron. Poco después, agentes de la Policía llegaron para trasladarla y realizar un control de identidad. Sin embargo, al bajar del patrullero y durante un descuido del agente, corrió en dirección desconocida cerca de un grifo ubicado a una cuadra de la comisaría.

PUEDES VER: Adolescente reportado como desaparecido por durante un mes no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar"

lr.pe

Las circunstancias de su desaparición

Anthony también explicó los motivos por los que su hija había salido de casa: “Ella tenía prohibido jugar detrás de la casa. Habían roto una luna. Cumplía su castigo hasta ese sábado, día en que salí a trabajar y mi esposa se quedó en casa”, declaró para el programa 'Buenos Días Perú'.

Las cámaras de seguridad registraron a la niña cuando era trasladada hacia la dependencia policial. Sus padres indicaron que, en el momento de la fuga, ella no llevaba celular, dinero ni ropa adicional. Además, cuestionaron que los agentes no actuaron con la rapidez necesaria para evitar su desaparición.

Tras lo sucedido, Anthony y Génesis formalizaron la denuncia ante las autoridades y proporcionaron información detallada sobre las características físicas de su hija y la ropa que vestía al momento del hecho.

PUEDES VER: Balean a conductor dentro de su auto en Los Olivos: choca y es hallado muerto por chofer que iba a reclamarle

lr.pe

Padres buscan desesperadamente a su hija

Durante la búsqueda, Anthony y Génesis mencionaron que se han comunicado con amistades y familiares para obtener ayuda en la localización de su hija. Según indicaron, la menor tenía la intención de trabajar durante las fiestas navideñas. Por esta razón, sospechan que podría encontrarse con alguna persona conocida del padre, quien en el pasado trabajó como vendedor en el emporio comercial de Gamarra.

También se conoció que la adolescente practica natación desde hace varios años y ha sido reconocida en diversas competencias. De acuerdo con su familia, ha ganado medallas en torneos realizados en la playa Agua Dulce.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

