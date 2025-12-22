Tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños fueron atropellados durante chocolatada navideña, uno en estado grave | Foto: Panamericana.

Una chocolatada navideña, organizada en la zona de José Gálvez con el fin de llevar alegría a decenas de familias, terminó convertida en una escena trágica en Villa María del Triunfo, cuando tres niños fueron atropellados por una camioneta, cuyo conductor, tras participar en la entrega de panetones e intentar retirarse del lugar, no se percató de los menores que jugaban arrodillados en el suelo.

Según vecinos de la zona, la situación generó caos y pánico en la zona e incluso el impacto habría afectado la cabeza de uno de los infantes. “Un descuido, están que conversan y no ven a las criaturas que están jugando. Yo soy mamá y tengo que ver”, indicó una residente.

Dos niños dados de alta y uno en estado grave

Tras el accidente, los menores fueron trasladados de emergencia al hospital del distrito, donde dos de ellos fueron dados de alta, mientras que uno permanece internado en estado grave, bajo constante observación médica y con diagnóstico reservado.

Por su parte, el chofer fue intervenido por agentes de la Policía Nacional (PNP) y trasladado a la comisaría de José Gálvez, donde se le practicaron los exámenes de ley. Las autoridades comenzaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo se dieron los hechos.

