Sociedad

Tráiler se vuelca y aplasta auto en Puente Piedra: una persona habría fallecido y reportan intenso tráfico

Un auto negro, manejado por un presunto taxista, habría sido aplastado por un tráiler que circulaba por la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

Accidente en la Panamericana Norte genera intenso tráfico. Foto: Melissa Landa/La República
Accidente en la Panamericana Norte genera intenso tráfico. Foto: Melissa Landa/La República

Un accidente en la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra, se ha registrado en horas de la tarde de este 25 de septiembre. Un tráiler de placa BJC-846 se habría volcado encima de un auto negro. El presunto conductor del vehículo se encontraría bajo los escombros. Se ha confirmado su fallecimiento.

Cuatro unidades de bomberos se hicieron presentes en la zona para realizar las labores de rescate correspondientes. Se espera la presencia de los peritos de criminalística para el levantamiento del cadáver.

Conductor del tráiler se encuentra en la comisaría

Hasta el momento, no se ha identificado a la víctima mortal del trágico incidente. En tanto, la Panamericana Norte fue bloqueada debido al accidente de tránsito. Actualmente, el flujo vehicular busca ser restablecido.

El conductor del tráiler se encuentra en la comisaría del distrito para brindar sus declaraciones correspondientes. Su identidad aún permanece en reserva.

Choferes bloquearon vía Panamericana Norte

En horas de la mañana, transportistas de las empresas Las Flores, Huascar y Santa Catalina bloquearon la Panamericana Norte en protesta de las constantes extorsiones de las que son víctimas.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

