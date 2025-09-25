Tráiler se vuelca y aplasta auto en Puente Piedra: una persona habría fallecido y reportan intenso tráfico

Un accidente en la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra, se ha registrado en horas de la tarde de este 25 de septiembre. Un tráiler de placa BJC-846 se habría volcado encima de un auto negro. El presunto conductor del vehículo se encontraría bajo los escombros. Se ha confirmado su fallecimiento.

Cuatro unidades de bomberos se hicieron presentes en la zona para realizar las labores de rescate correspondientes. Se espera la presencia de los peritos de criminalística para el levantamiento del cadáver.

Conductor del tráiler se encuentra en la comisaría

Hasta el momento, no se ha identificado a la víctima mortal del trágico incidente. En tanto, la Panamericana Norte fue bloqueada debido al accidente de tránsito. Actualmente, el flujo vehicular busca ser restablecido.

El conductor del tráiler se encuentra en la comisaría del distrito para brindar sus declaraciones correspondientes. Su identidad aún permanece en reserva.

Choferes bloquearon vía Panamericana Norte

En horas de la mañana, transportistas de las empresas Las Flores, Huascar y Santa Catalina bloquearon la Panamericana Norte en protesta de las constantes extorsiones de las que son víctimas.

