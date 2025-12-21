HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila EN VIVO: a qué hora y dónde ver 'EVDLV', programa de Beto Ortiz

La participación de Guillermo Dávila en 'El valor de la verdad' genera gran expectativa. El cantante abordará episodios personales, como la polémica que involucra a su hijo, el peruano Vasco Madueño.

'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila se emite este domingo 21 de diciembre.
'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila se emite este domingo 21 de diciembre. | Foto: composición LR/Panamericana

La presencia de Guillermo Dávila en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' ha generado gran expectativa en la audiencia peruana. El cantante y actor venezolano, recordado por su trayectoria musical y por polémicas que marcaron su vida personal, regresa a la televisión para enfrentar las preguntas de Beto Ortiz en un episodio que promete ser uno de los más comentados del año.

Dávila no solo repasará momentos de su carrera artística, sino también episodios íntimos que lo han acompañado durante décadas. En el avance del capítulo, habla sobre la polémica en torno a su hijo, el cantante peruano Vasco Madueño, quien recientemente comunicó la lamentable muerte de su madre.

¿Quién fue Jessica Madueño, madre del hijo de Guillermo Dávila, Vasco Madueño, y de qué falleció?

lr.pe

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila?

'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila se emitirá este domingo 21 de diciembre en horario estelar, a partir de las 10.00 p. m. en Perú. El programa podrá seguirse en distintos países de la región, lo que permitirá que la audiencia internacional acompañe la entrevista.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m. del domingo 21 de diciembre
  • México, Nicaragua y El Salvador: 9.00 p. m. del domingo 21 de diciembre
  • Estados Unidos (PST): 7.00 p. m. del domingo 21 de diciembre
  • España: 4.00 a. m. del lunes 22 de diciembre
  • Bolivia y Venezuela: 11.00 p. m. del domingo 21 de diciembre
  • Chile, Argentina y Brasil: 12.00 a. m. del lunes 22 de diciembre.

Vasco Madueño revela que Guillermo Dávila lo acompañó en su dolor por la muerte de su madre, Jessica Madueño

lr.pe

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila?

La transmisión oficial de 'El valor de la verdad' estará disponible a través de la señal de Panamericana Televisión, canal que produce y emite el programa conducido por Beto Ortiz.

Además, los seguidores podrán acceder a la emisión online en tiempo real mediante el canal oficial de 'EVDLV' en YouTube, lo que garantiza cobertura tanto en televisión abierta como en streaming. De esta manera, el público podrá interactuar y comentar las declaraciones del cantante venezolano mientras el se somete al temido polígrafo.

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, anuncia la muerte de su madre tras luchar contra el cáncer: 'Mi compañera y amiga'

lr.pe

¿Cuáles serán las confesiones de Guillermo Dávila en 'El valor de la verdad'?

Guillermo Dávila abordará los capítulos más delicados de su vida personal y sentimental en 'El valor de la verdad'. Entre ellos, la mediática relación con su hijo Vasco Madueño, tema que lo enfrentó a críticas durante años debido a sus declaraciones. En un adelanto difundido por la producción, Dávila expresó emocionado: "Quisiera poder ayudarte el resto de mi vida". Aunque se desconoce el contexto de la frase, todo indica que se dirigió al joven peruano, quien actualmente vive un duelo por la muerte de su madre tras una ardua batalla contra el cáncer.

Además, se espera que el artista hable sobre romances del pasado, episodios de su carrera musical y momentos que marcaron su trayectoria pública. En el avance, también habría dejado entrever que sintió un enamoramiento hacia Keiko Fujimori en su juventud.

