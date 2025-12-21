'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila se emite este domingo 21 de diciembre. | Foto: composición LR/Panamericana

'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila se emite este domingo 21 de diciembre. | Foto: composición LR/Panamericana

La presencia de Guillermo Dávila en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' ha generado gran expectativa en la audiencia peruana. El cantante y actor venezolano, recordado por su trayectoria musical y por polémicas que marcaron su vida personal, regresa a la televisión para enfrentar las preguntas de Beto Ortiz en un episodio que promete ser uno de los más comentados del año.

Dávila no solo repasará momentos de su carrera artística, sino también episodios íntimos que lo han acompañado durante décadas. En el avance del capítulo, habla sobre la polémica en torno a su hijo, el cantante peruano Vasco Madueño, quien recientemente comunicó la lamentable muerte de su madre.

TE RECOMENDAMOS ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila?

'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila se emitirá este domingo 21 de diciembre en horario estelar, a partir de las 10.00 p. m. en Perú. El programa podrá seguirse en distintos países de la región, lo que permitirá que la audiencia internacional acompañe la entrevista.

Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m. del domingo 21 de diciembre

10.00 p. m. del domingo 21 de diciembre México, Nicaragua y El Salvador: 9.00 p. m. del domingo 21 de diciembre

9.00 p. m. del domingo 21 de diciembre Estados Unidos (PST): 7.00 p. m. del domingo 21 de diciembre

7.00 p. m. del domingo 21 de diciembre España: 4.00 a. m. del lunes 22 de diciembre

4.00 a. m. del lunes 22 de diciembre Bolivia y Venezuela: 11.00 p. m. del domingo 21 de diciembre

11.00 p. m. del domingo 21 de diciembre Chile, Argentina y Brasil: 12.00 a. m. del lunes 22 de diciembre.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' con Guillermo Dávila?

La transmisión oficial de 'El valor de la verdad' estará disponible a través de la señal de Panamericana Televisión, canal que produce y emite el programa conducido por Beto Ortiz.

Además, los seguidores podrán acceder a la emisión online en tiempo real mediante el canal oficial de 'EVDLV' en YouTube, lo que garantiza cobertura tanto en televisión abierta como en streaming. De esta manera, el público podrá interactuar y comentar las declaraciones del cantante venezolano mientras el se somete al temido polígrafo.

¿Cuáles serán las confesiones de Guillermo Dávila en 'El valor de la verdad'?

Guillermo Dávila abordará los capítulos más delicados de su vida personal y sentimental en 'El valor de la verdad'. Entre ellos, la mediática relación con su hijo Vasco Madueño, tema que lo enfrentó a críticas durante años debido a sus declaraciones. En un adelanto difundido por la producción, Dávila expresó emocionado: "Quisiera poder ayudarte el resto de mi vida". Aunque se desconoce el contexto de la frase, todo indica que se dirigió al joven peruano, quien actualmente vive un duelo por la muerte de su madre tras una ardua batalla contra el cáncer.

Además, se espera que el artista hable sobre romances del pasado, episodios de su carrera musical y momentos que marcaron su trayectoria pública. En el avance, también habría dejado entrever que sintió un enamoramiento hacia Keiko Fujimori en su juventud.