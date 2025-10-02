HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Paro de transportistas en el Callao: bus que trasladaba pasajeros fue atacado a pedradas en la av. Gambetta

Pasajeros que iban a bordo de un bus con dirección a Lima vivieron escenas de violencia cuando fueron intervenidos repentinamente por transportistas que acataron el paro.

| Composición LR

Un bus de la empresa Sol y Mar, conocido como 'JV', que trasladaba pasajeros, fue atacado a pedradas durante el paro de transportistas hoy jueves 2 de octubre en el Callao. Los usuarios entraron en pánico luego de que las lunas del vehículo reventaran por el impacto de los objetos contundentes.

En el video difundido por redes sociales, los ciudadanos gritaban y se escondían entre los asientos para evitar que los restos de vidrios les ocasione heridas. Se identificó que a bordo de la unidad también se encontraban menores de edad y adultos mayores. No hubo heridos de gravedad, pero sí un pasajero resultó con cortes.

Se fue SANTIVÁÑEZ y los líos del ALCALDE | Sin Guion con Rosa María Palacios

Transportistas generaron incidentes en el Callao

Durante las primeras horas de la jornada del paro de transportistas en el Callao, se registró a lo largo de la av. Néstor Gambetta diversos incidentes contra vehículos que no suspendieron sus servicios en reclamo de seguridad ante el incremento de extorsiones y asesinatos contra choferes de su sector.

Alrededor de las 6:00 a.m. una unidad de la empresa Sol y Mar fue atacada por transportistas a la altura de Oquendo. Reventaron las lunas laterales y el parabrisas cuando este se encontraba en movimiento y lleno de pasajeros. En el video se observa cómo las personas que se encuentran de pie buscan agacharse para evitar ser agredidos por los sujetos que interceptaron la unidad.

Tras el hecho y, ante el pánico generado, los usuarios exigieron al conductor detener la unidad para que puedan descender, ya que los menores de edad se encontraban llorando y un hombre habría sufridos pequeños cortes en el rostro.

Casi el 100% de transporte formal acató el paro en el Callao

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano en Lima y Callao, declaró a La República que las empresas de transporte de la provincia del Primer Puerto acataron el paro casi en un 100%. Lo mencionado por el dirigente, se evidenció en las largas esperas de ciudadanos en los paraderos de las principales avenidas como: Gambetta, Faucett, Colonial, Canta Callao y Santa Rosa.

La ausencia de transporte público originó que los taxis colectivos y transporte informal incrementaran su pasaje en un 50%. Transeúntes comentaron a este medio que los vehículos estaban cobrando hasta 15 soles por persona y que, muchos de ellos, llevaban más de dos horas esperando abordar una unidad.

