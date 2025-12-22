HOYSuscripcion LR Focus

Javier Rabanal EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la conferencia de prensa del nuevo DT de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?

¡El tricampeón presenta a su nuevo DT! El español Javier Rabanal llega a Ate para comandar a Universitario en busca de un nuevo título en el fútbol peruano y mejorar su participación a nivel internacional.

Javier Rabanal dirigirá a su segundo equipo en Sudamérica. Foto: composición LR/Omar Neyra
Javier Rabanal dirigirá a su segundo equipo en Sudamérica. Foto: composición LR/Omar Neyra

08:16
¿A qué hora es la presentación de Javier Rabanal?

La conferencia de prensa de Javier Rabanal como nuevo DT de Universitario está programada para este lunes 22, a partir de las 5.00 p. m.

Universitario presenta a Javier Rabanal HOY EN VIVO como su nuevo DT para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Después de separar su camino con Jorge Fossati, la 'U' buscó en el mercado ecuatoriano y encontró en el español a su mejor opción para el banquillo. El técnico de 46 años llega al cuadro merengue tras un paso exitoso con Independiente del Valle: ganó la Serie A y llegó a semifinales de la Copa Sudamericana. Su conferencia de prensa iniciará a las 5.00 p. m. y podrás seguirla por la plataforma de YouTube del club.

08:16
22/12/2025

¿A qué hora es la presentación de Javier Rabanal?

La conferencia de prensa de Javier Rabanal como nuevo DT de Universitario está programada para este lunes 22, a partir de las 5.00 p. m. 

08:15
22/12/2025

Javier Rabanal se pronuncia tras ser nuevo DT de Universitario

A través de redes sociales, Javier Rabanal dio sus primeras palabras como nuevo entrenador de Universitario. "Empezamos a escribir una nueva historia", escribió en su cuenta de X. 

Rabanal destaca por su trabajo en la formación de menores y un sistema de juego afín al 3-5-2, formación con la que Universitario ha logrado ser tricampeón del fútbol peruano. La hinchada estudiantil ya le dio la bienvenida en redes sociales y están ilusionados con lo que pueda darles esta nueva temporada.

PUEDES VER: ¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

lr.pe

Conferencia de prensa Javier Rabanal: ficha del evento

EventoConferencia de prensa Javier Rabanal
¿Cuándo?Lunes 22 de diciembre del 2025
¿A qué hora?5.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?YouTube de Universitario
¿Dónde?Estadio Monumental

¿A qué hora es la conferencia de prensa de Javier Rabanal?

En suelo peruano, la conferencia de prensa de Javier Rabanal como nuevo DT de Universitario iniciará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver la conferencia de prensa de Javier Rabanal?

La transmisión de la conferencia de prensa de Javier Rabanal como nuevo DT de Universitario estará disponible por el canal de YouTube de la institución merengue. No te pierdas ninguna incidencia de las declaraciones del técnico español.

¿Dónde será la conferencia de prensa de Javier Rabanal?

A pesar de que no hay confirmación oficial de Universitario, se espera que la conferencia de prensa de Javier Rabanal se lleve a cabo en las instalaciones del Estadio Monumental.

Trayectoria de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario

Javier Rabanal arriba a Universitario con una trayectoria sobresaliente en Sudamérica. En Ecuador estuvo al frente de Independiente del Valle entre 2024 y 2025, etapa en la que logró consagrarse campeón de la Serie A, y previamente dirigió a Independiente Juniors en 2024.

Antes de su paso por este lado del mundo, construyó gran parte de su formación profesional en los Países Bajos, donde se desempeñó como asistente técnico del PSV Eindhoven y como responsable de metodología en el Willem II entre 2018 y 2023.

