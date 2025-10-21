Así opera el mercado negro de láminas polarizadas en Lima para placas vehiculares que facilitan extorsiones

Un reciente informe periodístico reveló cómo operaba el mercado negro de láminas polarizadas para placas vehiculares —también conocidas en el mundo del hampa como la “flaquita polarizada”—, un mecanismo que permite oscurecer las matrículas hasta volverlas ilegibles frente a las cámaras de seguridad y los controles policiales en las principales avenidas de Lima, como la av. Universitaria, Abancay y la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes.

El canal ATV detalló que este negocio ilegal se ofrece abiertamente en tiendas de autopartes y se promociona como un “truco” para evitar multas. Los proveedores no solo fabrican y distribuyen el producto, sino que además lo difunden activamente por redes sociales y canales discretos dirigidos a potenciales clientes que estarían involucrados en actos delictivos.

¿Cómo se venden las láminas polarizadas para placas vehiculares?

En el video de la investigación se evidencia que las láminas polarizadas se comercializan en redes sociales como "un producto más" para vehículos. Uno de los vendedores anunciaba la llegada de un “nuevo producto”, al que llama “plaquita polarizada”, con un valor de S/16.

Otro comerciante afirma que las láminas pueden colocarse en cualquier tipo de placa, pues las considera “universales”. Sin embargo, reconoce que su uso puede facilitar actividades ilícitas: “Se presta para otra cosa también. Si tienes carro con todo polarizado y las placas tapadas, es porque andas robando”, declaró ante las cámaras ocultas.

Expertos advierten el uso de láminas polarizadas en el crimen organizado

El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, advirtió que la Policía Nacional del Perú (PNP) debería actuar de manera más proactiva frente a la venta indiscriminada y normalizada de láminas polarizadas en el país. “La delincuencia utiliza estos medios para distorsionar su identificación y cometer actos delictivos”, indicó.

Asimismo, alertó que estas láminas se han convertido en herramientas del crimen organizado para casos de extorsión, motivo por el cual los delincuentes han perfeccionado sus métodos para evitar ser identificados y eludir una eventual detención.

Policía habría utilizado una lámina polarizada

Un conductor captó imágenes de un vehículo que empleaba una lámina polarizada. Según menciona del autor del video, dentro del auto se hallaba un chaleco de un oficial de policía. ATV logró descifrar el número de la placa, que correspondería a un suboficial de tercera en actividad.

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito, colocar una mica polarizada sobre la placa vehicular constituye una infracción grave sancionada con una multa de S/428, la pérdida de veinte puntos en el récord del conductor y el internamiento del vehículo.

“La adulteración de identificación es un delito contra la fe pública, contemplado en el Código Penal, y conlleva una condena de entre tres y ocho años de pena privativa de libertad”, explicó Quispe.

