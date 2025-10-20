HOYSuscripcion LR Focus

‘Gemelos Paletazo’ revelan que Policía le puso precio para cuidarlos tras denunciar extorsión: “Nos ofrecían servicio”

"Esto cuesta tanto, el carro más alguien en la puerta, cuesta tanto", fue lo que la Policía le dijo a los 'Gemelos Paletazo' para protegerlos, luego de que ellos denunciaran que un grupo criminal les pidiera S/10.000.

La creciente ola de extorsión en Lima ha alcanzado todos los niveles en el Perú. Esta vez, los conocidos estilistas Juan y Miguel Barbarán, populares como los ‘Gemelos Paletazo’, contaron que fueron amenazados por una organización criminal que les exigió 10 mil soles para no atentar contra su negocio. Lo que parecía ser un caso más dentro de las estadísticas delictivas tomó un rumbo insólito cuando denunciaron que la Policía Nacional del Perú (PNP) les ofreció “servicios de seguridad” a cambio de dinero.

Los hermanos relataron que, lejos de recibir apoyo efectivo, los agentes policiales se presentaron en su local para ofrecerles una lista de precios por patrullajes y custodia, tal como si se tratara de una empresa privada. “Nos ofrecían servicio”, denunciaron los ‘Gemelos Paletazo’, sorprendidos por la rapidez con la que llegaron los oficiales y por la falta de interés en capturar a los verdaderos responsables de las amenazas.

Juan y Miguel Barbarán hacen grave denuncia en la Policía

Durante su participación en el podcast 'Qué tal chanfaina', los empresarios narraron cómo inició el episodio de extorsión que los afectó directamente. Según contaron, comenzaron a recibir llamadas amenazantes de un número desconocido, en las que les exigían el pago de 10 mil soles. Antes de acudir a las autoridades, Juan Barbarán decidió realizar su propia investigación. “Di el número, salía de donde llamaban, que era Challapalca. Le pedí ayuda a amigos que trabajan en empresas de telefonía y me dieron el nombre completo”, relató.

Con esta información, acudió a la comisaría de Miraflores para formalizar la denuncia. Sin embargo, los efectivos policiales le informaron que no podían aceptar el documento porque “esa investigación la tiene que hacer la Policía”. Más adelante, la denuncia fue admitida, pero el archivo con los datos del presunto extorsionador fue rechazado, lo que para los estilistas significó la pérdida de una oportunidad crucial para detener a los delincuentes.

“Nos ofrecían servicio”: los precios que la Policía puso para protegerlos

La sorpresa llegó poco después. Los hermanos aseguraron que, apenas media hora después de formalizar la denuncia, varios generales y comandantes se presentaron en su peluquería en Miraflores. Según el testimonio de Juan Barbarán, los agentes no llegaron para recabar más información, sino para ofrecer diferentes 'servicios de protección' con tarifas específicas. “A la media hora, todos los generales, comandantes, esos que tienen los galones, llegan a mi peluquería dándome precios para cuidar”, expresó.

De acuerdo con los estilistas, los policías les mostraron una lista de opciones que incluía patrullaje esporádico, presencia fija de un agente policial en la puerta del local y rondas mixtas en distintos horarios. Cada modalidad tenía un costo propio, lo que los ‘Gemelos Paletazo’ consideraron inaceptable y fuera de las funciones de la institución.

“En lugar de darnos las facilidades para llegar al delincuente, se acercaron al salón a decirnos, quieres que un carro pase por tu local cada cierto tiempo, cuesta tanto. El carro, más alguien en la puerta, cuesta tanto. Servicio estaban ofreciendo ”, sostuvo Miguel Barbarán.

