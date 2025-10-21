Delincuentes atacan a balazos a bus de empresa Translicsa en San Martín de Porres

La madrugada del martes 21 de octubre, un bus de la empresa Translicsa fue víctima de un ataque a balazos en San Martín de Porres. El conductor, quien viajaba solo, resultó ileso a pesar de que los delincuentes dispararon varias veces contra la unidad, dejando más de cinco orificios de bala en el vehículo.

Nota en desarrollo...