Delincuentes atacan a balazos a bus de empresa Translicsa en San Martín de Porres
El conductor logró sobrevivir milagrosamente al ataque; una de las balas lo rozó por el rostro, pero no lo impactó. La empresa ya había sido víctima de atentados similares en meses anteriores.
La madrugada del martes 21 de octubre, un bus de la empresa Translicsa fue víctima de un ataque a balazos en San Martín de Porres. El conductor, quien viajaba solo, resultó ileso a pesar de que los delincuentes dispararon varias veces contra la unidad, dejando más de cinco orificios de bala en el vehículo.
Nota en desarrollo...