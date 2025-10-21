HOYSuscripcion LR Focus

Temblor de magnitud 3,5 remeció hoy Chilca
Sociedad

Temblor en Perú HOY, 21 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.


Temblor en Perú HOY, martes 21 de octubre del 2025.
Temblor en Perú HOY, martes 21 de octubre del 2025.

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

Temblor de HOY, martes 21 de octubre en Perú: últimas noticias EN VIVO

00:42
21/10/2025

Último sismo en Perú: San Martín registró movimiento telúrico

A las 00:24 a.m. de este martes 21 de octubre, San Martín registró un sismo de magnitud 4,8. El epicentro se dio a 32 km al sureste de Uchiza, Tocache, según el Centro Sismológico Nacional.

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
