TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
Sociedad

Empresa de micros de Trujillo sigue recibiendo amenazas: "Tendremos que dejar hogares incompletos"

A través de mensaje de WhatsApp, presuntos extorsionadores amenazan con atentar contra la vida de los conductores y sus familias si no pagan el cupo de extorsión.


Conductores temen por la vida de sus familias y piden protección a la Policía.
Conductores temen por la vida de sus familias y piden protección a la Policía. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República.

La empresa de transporte Esperanza Express, que cubre rutas entre El Milagro y Trujillo, continúa siendo blanco de amenazas y ataques extorsivos, pese a los recientes operativos policiales realizados en la zona y la captura de un integrante de la banda.

En la última semana, los trabajadores de la compañía han denunciado la recepción de nuevos mensajes intimidatorios por parte de presuntos integrantes de la organización criminal Los Compadres N. Generación. En dichos textos, los delincuentes advierten que, ante la falta de una solución a sus exigencias, “comenzarán a dejar hogares incompletos”.

Los presuntos extorsionadores demandan el pago de fuertes sumas de dinero a cambio de “garantizar la seguridad” de la empresa y de sus choferes. En uno de los mensajes intimidatorios que la empresa entregó a las autoridades, se lee: "Nadie me da solución a lo ocurrido, entonces tendremos que comenzar a dejar hogares incompletos, conductores inocentes comenzarán a morir uno por uno".

No es un hecho aislado

Estas intimidaciones se suman a los hechos violentos del pasado 6 de octubre, cuando un microbús de la empresa fue atacado a balazos por dos sujetos en motocicleta cuando se encontraba brindando el servicio.

Un bus de la empresa fue atacado a balazos mientras cubría su ruta. Foto: Yolanda Goicochea / La República.

Un bus de la empresa fue atacado a balazos mientras cubría su ruta. Foto: Yolanda Goicochea / La República.

Pese a la detención de una mujer, presunta integrante de una red criminal vinculada a Los Pulpos, las amenazas no han cesado. La empresa denuncia que los mensajes continúan llegando desde distintos números telefónicos, lo que dificulta el rastreo de los responsables.

Los conductores de la empresa piden mayor presencia policial en estas zonas para evitar ser una víctima más de las extorsiones por cobro de cupo.

