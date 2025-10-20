¿Habrá suspensión de clases en colegios este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

Debido a que octubre trae nuevos días no laborables, únicamente válidos para una sola región del Perú este viernes 24, la comunidad educativa se pregunta si ocurrirá lo mismo para este jueves 23 de octubre. Al respecto, el Ministerio de Educación ya ha establecido el calendario oficial para los colegios nacionales. Sin embargo, existen localidades en donde las festividades y tradiciones son el motivo de un día de descanso que no todos tienen.

De acuerdo con el diario El Peruano, este viernes 24 será un día no laborable solo para la región de Puno, en la provincia de San Román, según establece la Ley N° 13293, la cual declara un día de descanso únicamente para el sector público. Por ello, esta medida lleva a que los colegios estatales de la zona no tengan clases. Sin embargo, para este jueves 23 de octubre no hay ninguna confirmación oficial de que sea un día laborable. En otras palabras, las actividades se desarrollarán con normalidad.

Este es el año escolar 2025: revisa el calendario oficial vía Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el calendario académico oficial para este 2025, en el que se detallan las fechas de las vacaciones y actividades que tuvieron los estudiantes a lo largo del año. Cabe precisar que durante los recesos escolares, los docentes y directivos asisten a sus centros de trabajo para continuar con sus labores.

Por ello, se desarrollan las actividades administrativas y pedagógicas, como la planificación, organización y control de recursos, a fin de lograr metas a corto y largo plazo. Con respecto a los colegios privados, pueden decidir las fechas de sus vacaciones escolares. Además, el Minedu determina que los centros educativos al tomar dicha decisión deben respetar los parámetros mínimos e informar sobre esta medida en su Reglamento Interno.

Cronograma del Año Escolar 2025

Bloques del Año Escolar 2025 Duración Fecha de inicio y fin Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 03/03 al 14/03 Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas 17/3 al 16/05 Segundo bloque de semanas de gestión 1 semana 19/05 al 23/05 Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 26/05 al 25/07 Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 28/07 al 08/08 Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 11/08 al 10/10 Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semanas 12/10 al 17/10 Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 20/10 al 19/12 Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 22/12 al 31/12

