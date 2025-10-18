El bypass Las Torres, una de las últimas obras viales impulsadas por la gestión de Rafael López Aliaga, avanza con más ruido y congestión que alivio. La obra, que inició con una ceremonia protocolar en mayo de este año —aunque su ejecución comenzó recién en junio—, contempla un puente elevado de 1,4 kilómetros de largo y 14 metros de altura en la intersección de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Según la Municipalidad de Lima, el proyecto tiene un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que su culminación estaría prevista para enero de 2026. No obstante, Emape ha señalado que espera que esté lista antes. Buscan que los principales beneficiarios sean los vecinos de Cerro Camote, Nievería, Cajamarquilla, Santa María de Huachipa, Carapongo y Chaclacayo, zonas que desde hace años padecen el tránsito pesado y la falta de rutas alternativas hacia la capital.

Caos vehicular en el bypass Las Torres: congestión pese al plan de desvíos

Durante un recorrido por la zona intervenida, La República constató que, pese al plan de desvíos implementado por la Municipalidad de Lima, el tránsito en los alrededores del bypass Las Torres continúa siendo intenso e incluso se ha incrementado ligeramente, sobre todo en horas punta. Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m., y nuevamente entre las 5:00 p. m. y 8:00 p. m., el tráfico se vuelve insoportable.

Una comerciante que tiene su puesto en la intersección de la avenida Las Torres relató que, aunque el tráfico “siempre ha estado”, la situación “sí ha empeorado desde que comenzaron las obras”. Pese a ello, se muestra optimista y confía en que, una vez concluido el proyecto, el tránsito disminuirá y podrá continuar con sus ventas con mayor tranquilidad.

Caos vehicular persiste en el bypass Las Torres. Foto: Elvis Cairo/LR.

Los peatones, por su parte, se han resignado a los cierres y desvíos. Mencionan que se trata de una obra importante para reducir el tráfico en la zona; sin embargo, reconocen que la congestión, el ruido constante de los claxons y la necesidad de caminar largos tramos por el cierre de vías han complicado su día a día. “La bulla de los claxons es incómoda, pero tenemos que adecuarnos”, expresaron, aunque admiten que solo piden que el proyecto concluya dentro del plazo anunciado.

Falta de planificación agrava el caos vehicular en el bypass Las Torres

Para Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, el proyecto es “indispensable” para descongestionar esta parte del este de Lima; no obstante, advierte que la planificación vial ha sido deficiente. “No se ha diseñado bien el plan de desvío para que no se genere la congestión que se viene dando”, señaló.

Desde el inicio de las obras, la Municipalidad de Lima, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, ejecuta un plan de desvíos que abarca los tramos entre las avenidas Huachipa y Las Torres, así como entre Carapongo y Ferrocarril.

Avance de bypass Las Torres y expectativas de culminación. Foto: Elvis Cairo/LR.

El especialista considera que el municipio no previó correctamente los flujos de transporte público ni de carga pesada. “Deberían haberse fijado horarios, por ejemplo, para los camiones de carga y mercancías no perecibles. Esos vehículos deberían circular solo en la noche, no durante las horas de mayor tránsito”, agregó.

Asimismo, recomendó que el transporte público tenga prioridad en el tránsito por esta vía, mientras que los camiones pesados circulen únicamente de madrugada o en horarios controlados. “Los vehículos de productos de pan llevar deberían tener una circulación solamente hasta ciertas horas; podría ser entre 5 y 8 de la mañana”, propuso. “Se tiene que haber hecho restricciones en las características de los vehículos de acuerdo al servicio que prestan”, concluyó.

Obra del bypass en Lurgiancho-Chosica podría generar consecuencias legales

El viaducto del bypass Las Torres se construye sobre un tramo de la autopista Ramiro Prialé, en Lurigancho-Chosica. En 2024, la Municipalidad de Lima declaró este tramo en estado de emergencia mediante la Ordenanza N.º 2644, lo que permitió a Emape asumir directamente la ejecución de la obra con el objetivo de mejorar la circulación vehicular en la intersección con la avenida Las Torres.

Rutas de Lima, actualmente controlada por Brookfield Infrastructure, consideró que la declaratoria de emergencia violaba los contratos de concesión y solicitó la intervención de la Contraloría en octubre de 2024. Esta situación dejó abierta la posibilidad de conflictos legales y de millonarias demandas contra el municipio.

Para el especialista Luis Quispe, la decisión de la Municipalidad fue necesaria, aunque podría generar repercusiones legales. “La municipalidad ha tomado la iniciativa de hacerse cargo de esa obra. Ahora, me imagino que eso va a traer consecuencias posteriores, porque la empresa ya habrá hecho su demanda ante el tribunal arbitral”, señaló.

Cabe precisar que, en septiembre de este año, la Junta General de Accionistas de Rutas de Lima aprobó su disolución y liquidación debido a pérdidas económicas consideradas insostenibles. La empresa atribuyó estas pérdidas a medidas de la MML y de diversas entidades estatales, que calificó como arbitrarias y abusivas, y advirtió que reservará el derecho de recurrir a instancias nacionales o internacionales para proteger sus derechos.

Obras alcanzan el 65% de avance y estaría listo a inicios de 2026

Mientras los obreros avanzan en la estructura principal del puente, los comerciantes y vecinos mantienen la expectativa de que la tan anunciada promesa de fluidez vial finalmente se cumpla. Según informó la comuna limeña, la obra se ejecuta a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape). Durante su última visita a la zona —realizada antes de anunciar su candidatura presidencial— el alcalde Rafael López Aliaga inspeccionó los trabajos y se reportó un avance físico superior al 65%, aunque los progresos visibles en superficie aún generan dudas entre los residentes.

“Se ha visto que en las obras que ha emprendido el señor alcalde, que ha dejado el cargo, ha tratado de hacerlas con la mayor celeridad posible, probablemente con una pretensión legítima de mostrar sus obras para postular a la presidencia de la República”, cuestionó Quispe.

En las próximas semanas se prevé culminar la colocación total de las vigas y continuar con las losas de concreto, de las cuales ya se vaciaron dos de un total de 28. El siguiente paso será la instalación de muros tipo jersey como medida de seguridad, el asfaltado de pistas de cinco centímetros y la señalización vial. De forma paralela, se ejecutan trabajos en las vías colindantes —avenida Las Torres y autopista Ramiro Prialé—, que incluyen rampas, muros, sardineles y elementos de seguridad vial como guardavías y captafaros.

Si el cronograma se cumple, el bypass Las Torres estará listo a más tardar a inicios de 2026, lo que —según el municipio— pondrá fin a uno de los principales puntos de embotellamiento del este limeño. Hasta entonces, los vecinos seguirán conviviendo con el polvo, los bocinazos y la esperanza de que, esta vez, la congestión sí tenga un punto final.