HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Política

Fiscal víctima de extorsión responde a criminales que la amenazan: "No me quedaré callada"

La fiscal Margarita Haro Pinto aseguró que "no sucumbirá ante ningún amedrentamiento" y se mantendrá en su cargo.

Fiscal Margarita Haro ya recibe resguardo policial. Foto: captura de pantalla/Ministerio Público
Fiscal Margarita Haro ya recibe resguardo policial. Foto: captura de pantalla/Ministerio Público

La fiscal provincial titular Margarita Haro Pinto del Primer Despacho de Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho respondió a los criminales que intentaron extorsionarla asegurando que no sucumbirá ante ningún amedrentamiento y tampoco se quedará callada frente a futuras amenazas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Haro Pinto denunció ser víctima de amenazas el 17 de octubre último. Según explicó a la prensa, se encontraba realizando diligencias propias de su labor cuando recibió una mensaje a su celular personal donde le exigían dejar su cargo en un plazo de 24 horas o de lo contrario atentarían contra ella.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
El ministro del Interior y el fiscal de la Nación se reunieron con la fiscal Margarita Haro. Foto: Ministerio Público/X

El ministro del Interior y el fiscal de la Nación se reunieron con la fiscal Margarita Haro. Foto: Ministerio Público/X

PUEDES VER: Extorsiones llegan a 20.705 casos este año, pero apenas hay 1.389 presos por este delito

lr.pe

Esta amenaza, de acuerdo a sus declaraciones, proviene de la organización criminal "Los Pepes SJL", cuyo cabecilla sería el delincuente apodado "El Colocho". Le ordenaron apartarse del proceso penal a su cargo contra los integrantes de la presunta banda criminal "Los Chukys de Juan Pablo II", luego de que lograra que el Poder Judicial ordene 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de dicha organización, quienes son investigados por extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y de explosivos, y banda criminal.

"'Colocho' es un sicario. He tomado conocimiento que ese teléfono ha sido activado hace solo unos meses y pese a eso registra varios chips. Se trata de una persona investigada que tuvo una medida de coerción, pero que no se cumplió", indicó.

Lejos de intimidarse, la fiscal denunció los sucedido ante su institución y ante los medios de comunicación. A la fecha, cuenta con resguardo policial las 24 horas y tiene medidas de protección. Asimismo, este 20 de octubre se reunió con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y el ministro del Interior.

PUEDES VER: Congreso: APP retrocede y retira proyecto de ley que buscaba deducir impuestos por extorsión

lr.pe

Fiscal víctima de amenazas lamentó el poco presupuesto al Ministerio Público

"Me parece que las medidas son suficiente. Veremos de forma progresiva si se requiere algo más. Yo me voy a quedar callada. Yo reafirmo mi compromiso como defensora de la legalidad y no voy a sucumbir ante ningún amedrentamiento que quiera vulnerar mis decisiones", sentenció.

Por otro lado, consideró que la situación de los fiscales se hace aún más vulnerable por la ausencia de presupuesto. "Estamos nosotros laborando pese a los bajos recurso que tenemos. No tenemos una Fiscalía de Criminalidad Especializada en la zona y no tenemos armas. Necesitamos armas para poder combatir y luchar contra la criminalidad. No solamente yo sino todos los fiscales a nivel nacional", refirió.

Notas relacionadas
Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Arequipa: Policía detiene a padrastro que agredió violentamente a menor de cuatro años, pero Fiscalía lo libera

Arequipa: Policía detiene a padrastro que agredió violentamente a menor de cuatro años, pero Fiscalía lo libera

LEER MÁS
Manifestante con discapacidad intelectual estuvo 4 días detenido tras marchar pacíficamente el 15 de octubre, según su abogado: "Recibió golpes"

Manifestante con discapacidad intelectual estuvo 4 días detenido tras marchar pacíficamente el 15 de octubre, según su abogado: "Recibió golpes"

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

LEER MÁS
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

LEER MÁS
Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

Marianella Ledesma critica al TC por archivar el caso Cócteles de Keiko Fujimori: "Es inconstitucional"

LEER MÁS
JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

LEER MÁS
Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

LEER MÁS
Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Temblor en Perú HOY, lunes 20 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?

Política

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Poder Judicial ordena la libertad de los 4 manifestantes detenidos durante la marcha del 15 de octubre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Poder Judicial ordena la libertad de los 4 manifestantes detenidos durante la marcha del 15 de octubre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025