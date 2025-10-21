Conductor de transporte público en el Rímac atrapa a delincuente que intentaba robar dinero de pasajes | Foto: composición LR

Conductor de transporte público en el Rímac atrapa a delincuente que intentaba robar dinero de pasajes | Foto: composición LR

Un conductor de transporte público de la línea 10E logró atrapar a un delincuente que intentaba robar el dinero recolectado de los pasajes durante su ruta en el distrito limeño del Rímac. El sujeto se hizo pasar por pasajero y aprovechó un descuido para sustraer el dinero, pero el conductor reaccionó de inmediato y cerró la puerta del vehículo para impedir su fuga.

Los pasajeros, sorprendidos y temerosos, grabaron el incidente, cuyas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales. El hecho ocurrió en la zona de Acho, a bordo de una unidad de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla, que cubre la ruta Villa El Salvador – San Juan de Lurigancho.

Rímac: conductor encierra a delincuente que robó dinero de pasajes

El conductor del vehículo notó rápidamente el intento de robo y cerró las puertas de manera automática, atrapando al delincuente, quien sorprendido comenzó a gritar y a golpear desesperadamente la puerta pidiendo que lo liberaran. “Deja todo. ¿Qué te quieres llevar? Es fácil llevar la plata… ¡Llamen a la policía ahorita!”, increpó el conductor al sujeto.

Otros choferes y pasajeros que presenciaron la escena quedaron impactados. Algunos testigos señalaron que los robos son frecuentes en la zona debido al intenso tránsito vehicular, y que muchas veces los delincuentes se hacen pasar por pasajeros para sustraer celulares o el dinero de los pasajes. Uno de los conductores comentó que estas situaciones representan un serio peligro para quienes trabajan en el transporte público.

Tras el incidente, el conductor de la línea 10E logró ubicar a un policía de tránsito, quien lo ayudó a inmovilizar al ladrón y colocarle las esposas. Luego de lamentar lo ocurrido, el chofer acudió a la comisaría para realizar las diligencias correspondientes. Los trabajadores del sector aprovecharon el hecho para pedir mayor seguridad en las zonas consideradas de alto riesgo.

