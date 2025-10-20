HOYSuscripcion LR Focus

TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
Sociedad

Arequipa: ingeniero desaparece tras asistir a fiesta y es hallado sin vida en casa donde ocurrió la celebración

Profesional estaba inubicable desde la madrugada del sábado y fue encontrado dentro de un pozo de agua. PNP investiga la presunta comisión de un crimen.


Al momento hay dos detenidos sospechosos de la muerte.
Al momento hay dos detenidos sospechosos de la muerte. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: composición LR.

Un ingeniero de minas de 39 años, desaparecido tras acudir a una fiesta en la ciudad de Arequipa, fue hallado la mañana de este lunes 20 de octubre en la misma vivienda donde se desarrolló la celebración. Su cuerpo estaba dentro de un pozo de agua y la Policía investiga un posible crimen.

Puedes ver: Pacientes de EsSalud Arequipa esperan hasta 575 días por una operación, revela inspección de Contraloría

lr.pe

La víctima, Carlos Eduardo Huaranga Chayña, estaba reportado como desaparecido desde la madrugada del sábado, luego que no retornara de una fiesta desarrollada en una casa del jirón Cahuide, en la zona de Semirural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado.

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El ingeniero estaba de paso por la ciudad. Había llegado de Lima con sus padres y se dirigían a Puno. Sin embargo, el último viernes en la Ciudad Blanca, recibió la invitación de un amigo para acudir a la fiesta de cumpleaños. No se supo de él hasta hoy.

Cuerpo fue hallado dentro de un pozo de agua

Los padres de Carlos Huaranga empezaron la búsqueda el mismo sábado, pues su hijo les había dicho que retornaría a la una de la madrugada. Su madre recuerda que él siempre cumplía sus horarios.

Ante ello, los progenitores contactaron con amigos que fueron a la fiesta, uno de ellos les dijo que el ingeniero habría salido de la vivienda con una mujer. La misma versión dio el dueño de la casa. Estos dichos, que no se ajustarían a la verdad, despiertan sospechas.

El sábado, los padres hicieron una primera inspección en el inmueble, pero no hallaron nada. Este lunes volvieron a hacer la diligencia junto a un policía. Fue la hermana de la víctima quien ordenó buscar dentro de un pozo agua, hallándose el cuerpo. La estructura tenía una tapa metálica pesada.

Se requirió de efectivos el Escuadrón de Rescate de la PNP para recuperar el cadáver. Las primeras hipótesis apuntan a muerte violenta, que deberá ser corroborada con la necropsia. Al momento hay dos detenidos, sospechosos de la muerte de Carlos Huaranga.

