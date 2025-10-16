HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Periodista denuncia amenazas en su contra, luego de revelar investigaciones contra alcalde de Andahuaylas

Analí Andrade, conductora del programa Fuerza Informativa en Andahuaylas, fue intimidada luego de recibir un mensaje con un video que mostraba armas de fuego y en el que le advertían que no se meta con "la gente de Andahuaylas ni de Talavera".

Periodista recibe amenazas luego de abordar investigaciones en contra del alcalde de Andahuaylas.
Periodista recibe amenazas luego de abordar investigaciones en contra del alcalde de Andahuaylas. | Composición LR

La periodista Analí Andrade Pareja denunció que el pasado 10 de octubre, a cinco minutos de culminar su programa en la radio Titanka, en Andahuaylas, recibió un mensaje que la dejó sin palabras. Un video con armas de fuego se reproducía mientras que una voz de fondo intimidante replicaba: "Este primer video va a ser un aviso, nomás, te tenemos ubicada".

Sin asimilar la magnitud del texto, la mujer de prensa culminó su trabajo sin problemas. Volvió a leer el mensaje y el miedo se apoderó, no solo la amenazaron a ella, sino también a su entorno familiar más cercano. Tras lo sucedido, Andrade sentó la denuncia a la Policía Nacional y un día después ante la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

Andrade Pareja sospecha que el alcalde provincial de Andahuaylas, Abel Manuel Serna Herrera, podría estar relacionado con la advertencia enviada a su teléfono celular; puesto que, días antes, había tratado denuncias e investigaciones en su contra. Además, no sería la primera vez que recibe amenazas por parte del círculo del burgomaestre.

En abril de este año, la comunicadora fue agredida por la madre y hermana de Serna Herrera cuando se encontraba locutando para la radio donde labora. "Ingresaron de manera violenta, quisieron agredirme físicamente, lo evité. Solo me agredieron psicológicamente. Me amenazaron, me dijeron que no se meta con su familia. No querían que toque ningún tema respecto a su familiar que es el alcalde".

Periodista recibe hostigamiento desde el 2024

Analí Andrade indicó que esta última semana ha abordado una denuncia realizada al alcalde de Andahuaylas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). A raíz de ello, trabajadores de la gestión de Serna la han hostigado en redes sociales, en donde se ha realizado una campaña de desprestigio contra la periodista.

"Tengo siete años trabajando y es la primera vez que me pasa esto con el entorno del alcalde. Por esa razón, yo sospecho que detrás de esta amenaza estaría el alcalde, sus familiares y su círculo más cercano. Yo presumo ello, pero la Policía ya está investigando", manifestó Andrade Pareja.

Asimismo, relató que el número del cual enviaron la amenaza le pertenecería "a una persona que está internada en un centro de rehabilitación por alcoholismo", según las indagaciones de la PNP. "Se comunicaron con familiares del presunto titular de la línea telefónica que vivía en Lambayeque, según el registro, pero familiares que él no está fuero si no internado en un centro hace varios años".

Alcalde tiene investigaciones por violencia

El alcalde Abel Serna tiene una investigación por presunto abuso sexual contra una extrabajadora de su gobierno ocurrido en febrero del 2024, durante una agenda oficial en la provincia de Cotabambas, en Apurímac. La agraviada relató a la periodista Juliana Oxenford que luego de la denuncia recibió amenazas y presiones por parte de colaboradores de su gestión con el objetivo que guardara silencio y no denunciara los hechos.

Caso de presunto abuso sexual continúa en investigación. Foto: La República.

Caso de presunto abuso sexual continúa en investigación. Foto: La República.

Existe otra denuncia en su contra por violencia física y psicológica a su propia hermana, Neify Serna, en mayo del 2025 por una supuesta disputa de herencia tras el fallecimiento de su padre. Tras ello, el Poder Judicial dictó medidas de protección y activó el botón de pánico en el teléfono de la víctima.

Hermana de la autoridad provincial lo denunció tras ser agredida por el alcalde, su madre y hermana. Foto: La República.

Hermana de la autoridad provincial lo denunció tras ser agredida por el alcalde, su madre y hermana. Foto: La República.

Recientemente, el titular del municipio de Andahuaylas habría sido denunciado por un ciudadano por el presunto delito de lavado de activos en el que tendría participación su madre identificada como Fidelia Herrera Pastor y sus hermanas, Yamila Serna Herrera y Sayra Leyneth Serna Herrera. Además, el funcionario también mantendría 17 denuncias por actos de corrupción durante su gestión como alcalde de Talavera, de las cuales cuatro se encuentra en proceso de archivamiento.

Ciudadano denuncia a alcalde de Andahuaylas por el presunto delito de lavado de activos, en el que estaría involucrada su madre y hermana. Foto: La República.

Ciudadano denuncia a alcalde de Andahuaylas por el presunto delito de lavado de activos, en el que estaría involucrada su madre y hermana. Foto: La República.

La República se contactó con el alcalde Abel Serna para tomar sus descargos sobre las acusaciones en su contra. Mencionó que el caso de presunta violación está en proceso de investigación y que se encuentra colaborando con la Fiscalía. Con base en las denuncias de violencia física y psicológica contra su hermana, señaló que el caso está archivado; sin embargo, se confirmó que la carpeta sigue abierta. Finalmente, sobre si tiene alguna relación con las amenazas contra la periodista Analí Andrade, negó que esté involucrado.

ANP solicita garantías para periodista

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó actos ocurridos contra Analí Andrade y expresó su solidaridad con la víctima de ataques por su labor informativa. Asimismo, resaltó que este episodio se suma a una serie de actos por parte de diferentes autoridades públicas que se han sentido incómodos por informar.

Asimismo, la ANP presentó este caso ante el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que junto con las autoridades competentes como el Ministerio Público y la Policía Nacional deberán investigar de manera inmediata.

